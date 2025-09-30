Головна Світ Політика
Віткофф може залишити пост спецпосланника президента США вже цього року: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Віткофф може залишити пост спецпосланника президента США вже цього року: причина
Стів Віткофф може покинути свою посаду спецпосланника президента США Дональда Трампа до кінця цього року
фото: Reuters

Віткофф планує завершити свою місію, оскільки процес мирного врегулювання в Газі набирає обертів

Стів Віткофф може покинути свою посаду спецпосланника президента США Дональда Трампа до кінця цього року. Про це повідомляє газета Times of Israel, пише «Главком».

За словами джерела видання, Віткофф готується залишити свій пост до кінця року. Через те, що прорив у війні в Газі, ймовірно, наближається після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв останню американську пропозицію, а посередники чекають відповіді ХАМАС.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Своєю чергою прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що італійський уряд давно прагне підтримувати всі зусилля, спрямовані на припинення війни в Газі та забезпечення звільнення заручників.

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації».

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

До слова, Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

Теги: Ізраїль ХАМАС звільнення Стів Віткофф кадрові зміни

