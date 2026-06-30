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«Проблема Росії не лише в Путіні». Шведська розвідка оцінила майбутнє РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Проблема Росії не лише в Путіні». Шведська розвідка оцінила майбутнє РФ
Розвідка Швеції розкрила, що чекає на Росію після Путіна
фото: росЗМІ

Очільник військової розвідки Швеції пояснив, чому зміна влади в Кремлі не гарантуватиме відмови Росії від нинішнього курсу

Зміна влади в Росії після завершення правління Володимира Путіна навряд чи призведе до кардинальної зміни політики країни. Причиною є не лише чинний глава Кремля, а й сформована державна система та настрої значної частини російського суспільства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

Таку оцінку висловив очільник військової розвідки Швеції Томас Нільссон. За його словами, Росія вже зробила свій стратегічний вибір, тому розраховувати на швидкі зміни не варто. «Росія обрала свій шлях, і назад дороги немає. Ми перебуваємо у стані глибокого, структурного та тривалого стратегічного протистояння - ми не можемо просто побажати, щоб воно зникло», – наголосив Нільссон.

Водночас він зазначив, що російська економіка стикається із серйозними труднощами. За словами керівника шведської розвідки, найближче оточення Путіна намагається приховати реальний стан справ від населення.

Нільссон також звернув увагу, що, попри погіршення економічної ситуації, ознак швидкого падіння чинного режиму наразі немає. Однією з причин він назвав відсутність у Росії дієвої політичної опозиції.

«Немає нікого, хто міг би спрямувати невдоволення громадськості в річище політичної альтернативи», – зазначив глава військової розвідки Швеції.

За його оцінкою, ще однією проблемою є те, що значна частина російського суспільства поділяє імперські погляди Кремля. Саме тому навіть після можливої зміни влади ці настрої можуть зберегтися й надалі.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомило про нові труднощі у відносинах між Росією та Білоруссю. За інформацією агентства, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що Москва чинить тиск на Мінськ, однак заявив про небажання втягувати країну у війну проти України.

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Теги: росія путін розвідка

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