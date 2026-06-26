Росія вдарила балістикою по центру Запоріжжя: є постраждалі

Ракета влучила в житлову забудову, після вибуху в місті спалахнула масштабна пожежа

Російські війська завдали балістичного удару по центру Запоріжжя. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Запорізької ОВА.

За наявною інформацією, балістична ракета влучила в житловий квартал міста. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби.

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Станом на цей момент відомо про шістьох постраждалих. Інформація щодо їхнього стану та можливих нових жертв уточнюється.

фото: Запорызька обласна військова адміністрація

Наслідки атаки продовжують ліквідовувати відповідні служби. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не наближатися до місць влучань.

фото: Запорызька обласна військова адміністрація

Нагадаємо, вночі 26 червня російські війська здійснили масовану атаку на Запорізьку область. За даними обласної влади, протягом доби окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах регіону. Внаслідок попередніх обстрілів одна людина загинула, ще десятеро зазнали поранень, а також були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

До слова, російські війська у ніч проти 26 червня завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Вилківської міської територіальної громади на Одещині. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а частина громади залишилася без електропостачання.