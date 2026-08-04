Омбудсман назвав кількість українців, які виїхали з країни

Лубінець розповів про долю депортованих дітей, полонених та іноземних найманців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на сьогодні за межами України перебуває понад 8,4 мільйона українських громадян. Про це він сказав на щорічній Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал омбудсмана.

За словами Лубінця, у кожного дипломатичного рішення сьогодні є людський вимір – це діти, цивільні та військовополонені, які чекають на повернення. Саме цій ідеї, зауважив він, співзвучне й гасло цьогорічної наради – «Відновлення миру і лідерство України». Омбудсман наголосив, що дипломатія сьогодні – це не лише міжнародні зустрічі та переговори, а й турбота про людей, які чекають на повернення додому, захист своїх прав і справедливість.

Повернення дітей

Омбудсман повідомив, що вже підтверджено понад 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2425 дітей, із яких 465 – за сприяння Офісу омбудсмана. Лубінець закликав українських послів допомагати організовувати візити міжнародних делегацій до центрів захисту прав дитини, наголосивши, що побачити наслідки російських злочинів на власні очі набагато переконливіше, ніж прочитати про них у звіті.

Цивільні та військовополонені

Тисячі українців досі залишаються в російській неволі, зазначив омбудсман. За його словами, завдання держави – зробити все для їх повернення, а також домогтися, щоб кожен злочин Росії був належно задокументований і не залишився без покарання.

Іноземці на боці Росії

Окремо Лубінець звернув увагу на іноземців, які потрапили в український полон, воюючи у складі армії Росії – загалом громадяни 51 країни. Він підкреслив важливість чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки.

Українці за кордоном

Омбудсман наголосив, що обов'язок держави – зробити так, щоб кожен із понад 8,4 мільйона українців за кордоном знав: Україна про нього пам'ятає і готова захищати його права.

За словами Лубінця, емоції свого часу допомогли світу почути Україну, але сьогодні цього вже недостатньо – світ очікує фактів, доказів і сильних юридичних аргументів. Тому, підсумував він, Офіс омбудсмана, дипломати та міжнародні партнери мають працювати разом заради спільної мети – повернути українців та домогтися відповідальності Росії за скоєні злочини.

Нагадаємо, у межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років – операцію провели за сприяння першої леді США Меланії Трамп.