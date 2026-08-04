Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Омбудсман назвав кількість українців, які виїхали з країни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Омбудсман назвав кількість українців, які виїхали з країни
Додому на цю мить вдалося повернути 2425 дітей
фото ілюстративне

Лубінець розповів про долю депортованих дітей, полонених та іноземних найманців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що станом на сьогодні за межами України перебуває понад 8,4 мільйона українських громадян. Про це він сказав на щорічній Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал омбудсмана.

За словами Лубінця, у кожного дипломатичного рішення сьогодні є людський вимір – це діти, цивільні та військовополонені, які чекають на повернення. Саме цій ідеї, зауважив він, співзвучне й гасло цьогорічної наради – «Відновлення миру і лідерство України». Омбудсман наголосив, що дипломатія сьогодні – це не лише міжнародні зустрічі та переговори, а й турбота про людей, які чекають на повернення додому, захист своїх прав і справедливість.

Повернення дітей

Омбудсман повідомив, що вже підтверджено понад 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2425 дітей, із яких 465 – за сприяння Офісу омбудсмана. Лубінець закликав українських послів допомагати організовувати візити міжнародних делегацій до центрів захисту прав дитини, наголосивши, що побачити наслідки російських злочинів на власні очі набагато переконливіше, ніж прочитати про них у звіті.

Цивільні та військовополонені

Тисячі українців досі залишаються в російській неволі, зазначив омбудсман. За його словами, завдання держави – зробити все для їх повернення, а також домогтися, щоб кожен злочин Росії був належно задокументований і не залишився без покарання.

Іноземці на боці Росії

Окремо Лубінець звернув увагу на іноземців, які потрапили в український полон, воюючи у складі армії Росії – загалом громадяни 51 країни. Він підкреслив важливість чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки.

Українці за кордоном

Омбудсман наголосив, що обов'язок держави – зробити так, щоб кожен із понад 8,4 мільйона українців за кордоном знав: Україна про нього пам'ятає і готова захищати його права.

За словами Лубінця, емоції свого часу допомогли світу почути Україну, але сьогодні цього вже недостатньо – світ очікує фактів, доказів і сильних юридичних аргументів. Тому, підсумував він, Офіс омбудсмана, дипломати та міжнародні партнери мають працювати разом заради спільної мети – повернути українців та домогтися відповідальності Росії за скоєні злочини.

Нагадаємо, у межах ініціативи Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути з окупованих територій ще чотирьох дітей віком від шести до 15 років – операцію провели за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Читайте також:

Теги: переселенці діти Лубінець злочин Україна полон дипломатія українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зламані дані, зокрема листування та паролі, хакери вже продають на форумах у даркнеті за $60 тисяч
Росія отримала доступ до пошти урядовців Британії – Telegraph
6 липня, 04:08
Напад стався в міському автобусі
У Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного хлопця через українську мову
20 липня, 10:39
Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції
Українські рятувальники розпочали гасіння пожежі у Франції
3 серпня, 01:20
Україна пропонує іноземцям службу у піхотних і штурмових підрозділах
Україна намагається залучити до війська іноземців, але є проблема – Business Insider
5 липня, 16:32
Переселенцям призупинять виплати через неоновлені дані
Кабмін визначив нові умови виплат переселенцям
6 липня, 08:01
Глава держави анонсував проведення «ключових розмов» та запевнив, що Україна обов’язково досягне поставлених цілей
Зеленський анонсував рішення щодо армії та стратегії війни
19 липня, 16:59

Соціум

Омбудсман назвав кількість українців, які виїхали з країни
Омбудсман назвав кількість українців, які виїхали з країни
Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА
Польський волонтер загинув у Харкові внаслідок удару російського БпЛА
Ще більше зеків у РФ зможуть піти на війну: Путін підписав поправки до закону
Ще більше зеків у РФ зможуть піти на війну: Путін підписав поправки до закону
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати
40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
54K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua