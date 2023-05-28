США та Китай посилюють торгові переговори попри напружені відносини

Раніше президент США прогнозував швидке потепління у відносинах за підсумками саміту G7

Торгові представники США та Китаю проводять переговори щодо економічних та торгових суперечок. Це розцінюється як ознака попередніх зусиль щодо стабілізації відносин між двома державами, попри напруженість у відносинах. Про це пише Financial Times.

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Йдеться про зустріч високопоставленого торгового представника американського президента Джо Байдена Кетрін Тай та міністра торгівлі Китаю Вана Вентао у кулуарах конференції Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Детройті (США) у п'ятницю.

Тоді в офісі американського чиновника висловили стурбованість діями Пекіна проти компаній США, а також "неринкові" підходи КНР до економіки та торговельної політики.

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Своєю чергою Ван висловив занепокоєння Китаю щодо різних аспектів, включаючи Тайвань, тарифи, що були введені за часів адміністрації Трампа для американських компаній, які здійснюють закупівлі в Китаї, а також Індо-Тихоокеанській економічній структурі Байдена. Остання угода зосереджена на інфраструктурі, стійкості ланцюжка постачання та екологічно чистій енергії, але вона виключає Китай.

Ця зустріч відбулася через 5 днів після того, як президент США передбачив швидке потепління у відносинах за підсумками саміту G7. Це також сталося наступного дня після того, як Ван провів переговори з міністром торгівлі США Джіною Раймондо під час першого візиту високопоставленого китайського урядовця до Вашингтона.

Перед цим у травні високопоставлений китайський дипломат Ван І зустрівся із радником США з національної безпеки Джейком Салліваном у Відні у спробі стабілізувати відносини.

У публікації зазначається, що зараз аналітики закликають Вашингтон та Пекін скористатися рідкісною можливістю для двосторонніх переговорів на високому рівні.

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«На тлі зростаючих напруг у відносинах між США та Китаєм, покращення дипломатичної діяльності стає важкою метою. Обмеження доступу до технологій та втручання лідера КНР в конфлікт РФ з Україною ставлять під загрозу спроби зближення двох держав», – пише видання.

Нагадаємо, Китай, який збільшив закупівлі у РФ практично всіх видів природних ресурсів, відмовляється закуповувати пшеницю російського виробництва.