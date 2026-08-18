Скарги на дефіцит бензину обернулися для росіян затриманнями

Поліція побачила «несанкціоновану масову акцію» містян біля автозаправної станції

У російському Волгограді затримали п’ятьох місцевих жителів, які публічно поскаржилися на дефіцит бензину та несправедливий, на їхню думку, розподіл пального. Одну з учасниць уже оштрафували на 10 тис. рублів Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався 16 липня біля однієї з автозаправних станцій Волгограда. П’ятеро містян звернулися до голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна зі скаргою на ситуацію з пальним у місті.

За словами учасників, звичайні громадяни мають обмежений доступ до бензину, тоді як представники місцевої адміністрації можуть безперешкодно заправляти службовий транспорт за паливними картками.

«Конкретно – щодо несправедливого розподілу: у нас адміністрація заправляє повний бак бензину за паливними картками, а містянам часто просто відмовляють. Співробітники поліції вирішили, що це несанкціонований громадський захід», – розповів один із учасників.

Поліція розцінила зібрання п’ятьох людей біля АЗС як несанкціоновану масову акцію та затримала всіх учасників. Згодом Центральний районний суд Волгограда оштрафував Тетяну Сметанко на 10 тис. рублів ($118). Її визнали винною в участі в несанкціонованому масовому заході.

Серед затриманих також був місцевий адвокат і юрист Олексій Севастьянов. Його заарештували на п’ять діб за нібито непокору вимогам поліції. Крім того, щодо нього склали адміністративний протокол за участь у масовому заході.

Нагадаємо, російська влада почала пріоритетно забезпечувати Москву бензином на тлі нової хвилі паливної кризи. Пальне до столиці РФ почали звозити з інших регіонів, хоча частина з них сама зіткнулася з дефіцитом.

Із середини минулого тижня у Москві фіксували черги на автозаправних станціях, а водії почали скаржитися на відсутність пального. На тлі цього російська влада запустила кампанію з пріоритетного постачання бензину до столиці.