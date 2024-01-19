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В Одесі обвалилася стіна інфекційної лікарні (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Одесі обвалилася стіна інфекційної лікарні (фото)
Будівля щонайменше п’ять років не експлуатується
фото: Telegram/odesacityofficial

Будівля є пам'яткою архітектури національного значення

В Одесі сьогодні, 19 січня, стався обвал частини стіни циркульного корпусу інфекційної лікарні. Про це повідомляє Одеська міська рада.

Будівля є пам'яткою архітектури національного значення, перебуває у вкрай незадовільному та аварійному стані, щонайменше п’ять років не експлуатується.

Будівля є пам'яткою архітектури національного значення
Будівля є пам'яткою архітектури національного значення
фото: Telegram/odesacityofficial
Внаслідок обвалення постраждалих немає
Внаслідок обвалення постраждалих немає
фото: Telegram/odesacityofficial

Зазначається, що внаслідок обвалення постраждалих немає.

Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов, фахівцями профільних служб мерії та вченими Одеської державної академії будівництва та архітектури буде проведено обстеження будівлі та надано рекомендації щодо першочергових дій.

«З огляду на те, що будівля є пам'яткою архітектури національного значення, будь-які роботи будуть узгоджуватися з відповідними державними органами», – додали в міськраді.

Нагадаємо, у Києві 11 грудня під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вул. Лютеранській, 7/10 обвалилася одна зі стін, є загиблий. Водночас соцмережі звернули увагу на факт: через дорогу біля небезпечного будівництва розташована гімназія №117 імені Лесі Українки, де навчаються діти. 

Теги: Одеса культура лікарня

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