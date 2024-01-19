В Одесі обвалилася стіна інфекційної лікарні (фото)

Будівля щонайменше п’ять років не експлуатується

Будівля є пам'яткою архітектури національного значення

В Одесі сьогодні, 19 січня, стався обвал частини стіни циркульного корпусу інфекційної лікарні. Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Будівля є пам'яткою архітектури національного значення, перебуває у вкрай незадовільному та аварійному стані, щонайменше п’ять років не експлуатується.

Будівля є пам'яткою архітектури національного значення фото: Telegram/odesacityofficial

Внаслідок обвалення постраждалих немає фото: Telegram/odesacityofficial

Зазначається, що внаслідок обвалення постраждалих немає.

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Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов, фахівцями профільних служб мерії та вченими Одеської державної академії будівництва та архітектури буде проведено обстеження будівлі та надано рекомендації щодо першочергових дій.

«З огляду на те, що будівля є пам'яткою архітектури національного значення, будь-які роботи будуть узгоджуватися з відповідними державними органами», – додали в міськраді.

Нагадаємо, у Києві 11 грудня під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вул. Лютеранській, 7/10 обвалилася одна зі стін, є загиблий. Водночас соцмережі звернули увагу на факт: через дорогу біля небезпечного будівництва розташована гімназія №117 імені Лесі Українки, де навчаються діти.