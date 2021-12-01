Трамп звинуватив Меган Маркл у неповазі до королеви Єлизавети II

Маркл сприяла руйнуванню стосунків принца Гаррі з його сім'єю, зазначив Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив дружину британського принца Гаррі Меган Маркл у неповазі до британської королівської родини і до королеви Єлизавети II через розкриття деталей про порядки, що панували в Букінгемському палаці. Про це він розповів у ефірі телеканалу GB News.

«Я не є її шанувальником. Ніколи не був, з першого дня. Я думаю, що Гаррі страшенно використовують, якось він пошкодує про це», – сказав Трамп.

За його словами, Маркл сприяла руйнуванню стосунків принца Гаррі з його сім'єю, що завдає біль королеві Єлизаветі II.

Королеву Трамп назвав великою жінкою та історичною особистістю.

У березні 2020 року Меган Маркл в інтерв'ю американській журналістці Опре Вінфрі розповіла про те, що в королівській родині велися обговорення щодо кольору шкіри її сина Арчі. За словами Маркл, під час її вагітності в Букінгемському палаці допускали, що її дитині не дадуть титул та захист, а також вели дискусії про його колір шкіри та про те, як це виглядатиме в очах громадськості.

Нагадаємо, розкрито таємницю вмісту сейфу королеви Великобританії.

Також принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від запрошення провести різдво з Єлизаветою II.

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