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МЗС України підтвердило перенесення візиту спецпредставника Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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МЗС України підтвердило перенесення візиту спецпредставника Трампа
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог
фото з відкритих джерел

Перші візити відбудуться після інавгурації Трампа

Міністр закордонних справ України підтвердив перенесення візиту спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога. Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє «Ми-Україна».

Міністр наголосив, що перші візити відбудуться після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

«Ми сподіваємося, що перші візити нових керівників відбудуться в Україні. Для нас візити і зустрічі з генералом Келлогом дуже важливі і ми перебуваємо в контакті, щоб визначити часові рамки та наповнити зустріч максимальним змістом», – додав він.

Нагадаємо, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планував відвідати Київ на початку січня, де мав зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планував летіти до Москви.

Згодом стало відомо, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі. Ця поїздка мала б стати першим візитом нових чиновників адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада.

До слова, спецпредставник США з питань України зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше Кіт Келлог заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

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Теги: Дональд Трамп США Україна Кіт Келлог

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