МЗС України підтвердило перенесення візиту спецпредставника Трампа
Перші візити відбудуться після інавгурації Трампа
Міністр закордонних справ України підтвердив перенесення візиту спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога. Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє «Ми-Україна».
Міністр наголосив, що перші візити відбудуться після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
🇺🇦Міністр закордонних справ України підтвердив перенесення візиту спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога
Андрій Сибіга зазначив, що перші візити будуть вже після інавгурації нової адміністрації США.
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«Ми сподіваємося, що перші візити нових керівників відбудуться в Україні. Для нас візити і зустрічі з генералом Келлогом дуже важливі і ми перебуваємо в контакті, щоб визначити часові рамки та наповнити зустріч максимальним змістом», – додав він.
Нагадаємо, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планував відвідати Київ на початку січня, де мав зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планував летіти до Москви.
Згодом стало відомо, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі. Ця поїздка мала б стати першим візитом нових чиновників адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада.
До слова, спецпредставник США з питань України зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше Кіт Келлог заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».
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