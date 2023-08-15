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Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
фото: Офіс президента

Глава держави подякував військовим за захист України на Оріхівському напрямку

Сьогодні, 15 серпня, президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область. Глава держави поспілкувався з військовими та обговорив з ними контрнаступ. Про це Зеленський повідомив у Facebook.

За словами президента, він побував на Мелітопольському напрямку. Там він відвідав 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана.

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Її бійці брали участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, в оборонних боях за Харків, у звільненні сіл і селищ поблизу Харкова.

«Зараз воїни бригади ведуть наступальні дії на Запорізькому напрямку. З командиром бригади обговорили найбільш проблемні питання», – написав президент.

Окрім цього він відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там він подякував військовим за захист України на Оріхівському напрямку.

«Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякую за вашу стійкість і за кожен метр результату!» – підкреслив Зеленський.

Також Зеленський  зустрівся із бійцями  118-тої окремої механізованої бригади серед тих бригад, які ведуть наступальні дії.

Нагадаємо, 14  серпня Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку.

Теги: Харків Володимир Зеленський Запорізька область президент контрнаступ

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