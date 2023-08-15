Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
Глава держави подякував військовим за захист України на Оріхівському напрямку
Сьогодні, 15 серпня, президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область. Глава держави поспілкувався з військовими та обговорив з ними контрнаступ. Про це Зеленський повідомив у Facebook.
За словами президента, він побував на Мелітопольському напрямку. Там він відвідав 3-тю бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана.
Її бійці брали участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, в оборонних боях за Харків, у звільненні сіл і селищ поблизу Харкова.
«Зараз воїни бригади ведуть наступальні дії на Запорізькому напрямку. З командиром бригади обговорили найбільш проблемні питання», – написав президент.
Окрім цього він відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там він подякував військовим за захист України на Оріхівському напрямку.
«Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякую за вашу стійкість і за кожен метр результату!» – підкреслив Зеленський.
Також Зеленський зустрівся із бійцями 118-тої окремої механізованої бригади серед тих бригад, які ведуть наступальні дії.
Нагадаємо, 14 серпня Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку.
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