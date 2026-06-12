День Росії під вибухи. Дрони атакували великий хімічний завод у Тольятті

За оцінками аналітиків, для атаки могли бути використані дрони FP-1

У ніч проти 12 червня безпілотники досягли території Самарської області РФ та завдали удару по хімічному підприємству «Тольяттікаучук». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Після кількох вибухів у Тольятті, де розташований завод, над промисловою зоною піднявся густий стовп чорного диму – на об’єкті виникла пожежа.

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За оцінками аналітиків, для атаки могли бути використані дрони FP-1 виробництва компанії Fire Point.

ТОВ «Тольяттікаучук» – підприємство нафтохімічного комплексу Росії, розташоване в місті Тольятті, Самарська область, з 2019 року входить до групи компаній ПАТ «Татнафта». Воно виробляє синтетичний каучук та хімічні компоненти, що використовуються у виробництві шин та гумотехнічних виробів. Компанія входить до числа великих підприємств хімічної промисловості Самарської області.

Також у російському Нижньокамську пролунали вибухи, небо зятгнуло димом.

Нагадаємо, у Росії скасували традиційний масштабний концерт на Червоній площі, запланований на 12 червня до Дня Росії. Захід перенесли на тлі посилення ударів українських далекобійних безпілотників. Святкові заходи, присвячені Дню Росії, не відбуватимуться на Червоній площі вперше з 2003 року.

Зауважимо, у російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». По підприємству вдарили ракети FP-5 «Фламінго».

«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!», – наголосив Зеленський.

Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.

Як повідомлялося, системні удари по НПЗ суттєво підірвали паливну логістику РФ. У 2025 році безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, вивівши з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році Росія опинилася за крок до паливної кризи – щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу.