Кремль звинуватив США у відсутності переговорів з Україною

Прессекретар Путіна звинуватив у відсутності переговорів між Росією та Україною США, які постачають зброю для ЗСУ

Росія знову заявляє, що переговори не відновлюються через позицію України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков звинуватив США, які постачають озброєння Збройним силам України, у відсутності російсько-українських переговорів. Про це речник Путіна заявив у коментарі російським ЗМІ.

«Подібні поставки не сприяють пробудженню українського керівництва бажання відновлювати мирні переговори», – зазначив Пєсков.

Крім того, прессекретар російського диктатора натякнув, що у випадку використання американської зброї для ударів по території країни-агресора Росія відповідним чином відреагує. Втім, якою буде ця відповідь, Пєсков не став говорити.

Зате знову згадав про бажання Володимира Путіна зустрітися із Володимиром Зеленським тільки для того, аби підписати документ, а не для переговорів.

Нагадаємо, що 28 травня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. На цьому він наголосив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

На цю заяву відреагувала Банкова – на думку української сторони, такі переговори можливі після звільнення Росією півдня України.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що буцімто РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

Крім цього, глава російського МЗС заявив, що Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» Зеленського щодо переговорів із Росією.

Додамо, що Зеленський заявляв про готовність говорити з Путіним, але винятково на умова діалогу, а не ультиматуму.

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