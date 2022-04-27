Курський губернатор лякає земляків «Байрактаром» (фото)

Прокремлівські Telegram-канали опублікували фото уламків безпілотника Bayraktar, заявивши, що світлина була зроблена у Курській області

Росіяни хваляться, нібито знову збили український безпілотник

Губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив вибухи, які чули жителі обласного центру. Пояснення очільник Курщини написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Старовойта, «у небі над Курською областю був перехоплений український безпілотний літальний апарат».

Курський губернатор заявив, що сили протиповітряної оборони регіону нібито збили безпілотник. Ніхто з жителів області від дій ППО та падіння безпілотного апарату не постраждав.

За кілька годин на прокремлівському пропагандистському Telegram-каналі з’явилося фото збитого безпілотника Bayraktar TB2, який перебуває на озброєєні української армії.

Де саме було зроблене це фото, неможливо визначити, але автори каналу стверджують, що світлина була зроблена саме на території Курської області.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня у Курську пролунали вибухи.

Пізніше в мережі з’явилося відео імовірного вибуху, автор відео зазначив, що це сталося в районі ТЕЦ-1, яка забезпечує теплом частину Курська.

Додамо, що влада сусідньої Воронезької області заявила сьогодні про збиття силами протиповітряної оборони регіону українського безпілотника.