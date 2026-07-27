Латвія змінить дорожні знаки, прибравши напрямки на Росію та Білорусь

Латвія прибере з автошляхів дорожні знаки з напрямками на Росію та Білорусь

У першу чергу планують замінити застарілі знаки або ті, що підлягають оновленню під час ремонтних чи будівельних робіт

У Латвії планують прибрати з державних автошляхів дорожні знаки, що вказують напрямок до Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Міністр транспорту Латвії Ріхардс Козловскіс заявив, що країні більше не потрібні дорожні знаки з напрямками на РФ та Білорусь, тому влада готується до їх заміни. За його словами, ще в лютому Міністерство транспорту підготувало доповідь, яка передбачає внесення змін до дорожніх знаків до 30 вересня.

«Декілька тижнів тому ми нагадали офісу нового прем'єр-міністра про цю доповідь», – сказав Козловскіс. Міністр зазначив, що документ уже підготовлений і погоджений із низкою державних установ. Тепер його включення до порядку денного залежить від офісу прем'єр-міністра.

«Звичайно, є витрати, але ми готові до цього. На даний момент я не бачу потреби в рекомендаціях у цьому напрямку. Це не обов'язково. Можливо, в далекому майбутньому», – додав він.

Згідно з інформацією державної компанії Latvijas Valsts ceļi, на автошляхах країни налічується 235 покажчиків та інформаційних дорожніх знаків, на яких згадуються населені пункти Росії та Білорусі.

У першу чергу планують замінити застарілі знаки або ті, що підлягають оновленню під час ремонтних чи будівельних робіт. За попередніми оцінками, реалізація проєкту коштуватиме близько 120 тис. євро.

Нагадаємо, Латвія послідовно скорочує зв'язки з Росією та Білоруссю. Днями Сейм країни схвалив закон, який дозволяє уряду заборонити імпорт низки російських і білоруських товарів, зокрема книг, періодичних видань, відеоігор, іграшок, одягу та взуття. Заборона стосуватиметься як прямого імпорту, так і товарів, що надходитимуть через треті країни.