Російський літак-розвідник наблизився до Польщі. Винищувачі НАТО перехопили ціль

Після наближення російського Іл-20 до польського повітряного простору винищувачі підняли для перехоплення, а екіпажу наказали змінити курс

Російський літак-розвідник Іл-20 наблизився до повітряного простору Польщі над Балтійським морем, після чого на його перехоплення підняли чергову пару винищувачів. Після встановлення радіозв'язку російський екіпаж змінив курс і повернув у бік Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Інцидент стався 14 липня після полудня приблизно за 30 кілометрів від польського міста Устка над Балтійським морем. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що після виявлення російського літака у повітря негайно підняли чергову пару винищувачів.

«Чергова пара наших винищувачів перехопила російський розвідувальний літак, який намагався вторгнутися в польський повітряний простір. Нехай ця подія дасть зрозуміти всім, хто намагається спотворити реальність, що Росія становить безпосередню загрозу», – заявив міністр.

За інформацією польської сторони, після встановлення радіозв'язку та отримання вимоги залишити район екіпаж російського Іл-20 змінив курс і повернув у напрямку Росії.

Косіняк-Камиш також зазначив, що це перша за тривалий час спроба російського розвідувального літака наблизитися до морського кордону Польщі з метою збору інформації про роботу польської системи протиповітряної оборони.

У Варшаві наголошують, що подібні польоти розглядаються як елемент розвідувальної діяльності Росії та спроба перевірити готовність сил ППО і швидкість реагування польських військових.

Іл-20 є спеціалізованим літаком радіоелектронної та радіотехнічної розвідки, який використовується Росією для збору інформації про системи протиповітряної оборони, військові об'єкти та засоби зв'язку. Такі польоти поблизу кордонів країн НАТО регулярно фіксуються після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія наразі не має достатніх ресурсів для прямого вторгнення на територію Польщі. Водночас, за його словами, Москва може вдатися до обмеженої військової провокації, щоб перевірити готовність Північноатлантичного альянсу до реагування.