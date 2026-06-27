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СБУ повторно атакувала нафтоперекачувальну станцію під Москвою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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СБУ повторно атакувала нафтоперекачувальну станцію під Москвою
СБУ підтвердила повторний удар по паливному вузлу Росії
фото: місцеві Telegram-канали

У спецслужбі заявили, що після удару безпілотників на об'єкті сталася детонація

Служба безпеки України вдруге за місяць завдала удару по лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Второво» у Володимирській області РФ. За даними СБУ, цей об'єкт є важливим елементом паливної логістики Росії та забезпечує постачання дизельного пального до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

У спецслужбі зазначили, що удар завдали воїни Центру спеціальних операцій «А» («Альфа») СБУ в межах 40-денної операції впливу на Росію.

«Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни «Альфи» СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Второво» у Володимирській області», – повідомили у спецслужбі.

За інформацією СБУ, станція входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є одним із ключових логістичних вузлів для транспортування світлих нафтопродуктів як до внутрішніх споживачів, так і до експортних портів.

Через цей об'єкт дизельне пальне надходить до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти – на великі нафтобази навколо російської столиці. Також станція забезпечує транспортування нафтопродуктів до портів Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили у технічні будівлі станції. «За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація», – зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про початок 40-денної операції впливу на Росію, метою якої є ураження військових та логістичних об'єктів, що працюють на забезпечення російської агресії. У межах цієї кампанії українські Сили оборони регулярно завдають ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах, нафтобазах та інших об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ.

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Теги: росія нафта СБУ

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