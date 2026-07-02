Росія встановила новий антирекорд за темпами наступу

Аналітики пояснили, чому окупаційні війська втратили здатність до масштабних проривів на фронті

Темпи просування російських військ на фронті в Україні за останній рік різко скоротилися. У червні окупанти змогли просунутися лише трохи більш як на 30 кв. км, що стало найгіршим показником за цей період. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, упродовж червня 2026 року російські війська захопили або просунулися на територію України загальною площею близько 30,42 кв. км. У середньому темпи наступу становили 1,01 кв. км на добу.

Для порівняння, у червні 2025 року армія РФ захопила 481,25 кв. км української території. Тоді середній темп просування становив 16,04 кв. км на добу. Таким чином, за рік швидкість російського наступу скоротилася приблизно у 16 разів.

В ISW наголосили, що вже понад рік територіальні здобутки Росії залишаються повільними та поступовими. Водночас навіть темпи просування, які окупанти демонстрували торік, аналітики не вважали стрімким наступом.

За оцінкою експертів, нині російська армія фактично перейшла до так званого «крокового» наступу. Через нестачу сил для проведення глибоких проривів окупанти можуть просуватися лише невеликими ділянками – на сотні метрів або кілька кілометрів.

Аналітики зазначають, що така ситуація створює додаткові можливості для українських Сил оборони. Зокрема, військові можуть ефективніше знищувати особовий склад і техніку противника, а також готувати умови для проведення нових контрнаступальних дій.

В ISW також звернули увагу, що повільне просування російської армії супроводжується значними втратами особового складу та техніки. Попри постійні спроби наступати одразу на кількох напрямках, російське командування не змогло досягти оперативного прориву чи істотно змінити ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

Як повідомлялося, у ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

До слова, унаслідок чергового масованого обстрілу Києва в ніч на 2 липня суттєвих руйнувань зазнав український бізнес. Російський удар повністю знищив склад відомої мережі магазинів техніки та електроніки Moyo. Зауважимо, що у Києві 3 липня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ.