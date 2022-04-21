Латвія буде позбавляти громадянства за підтримку вторгнення РФ в Україну

Громадянство можуть відібрати лише тих, хто має подвійне.

За поправки проголосували 62 депутати Сейму

Сейм Латвії ухвалив поправки запропоновані Мін'юстом – тепер громадянства будуть позбавляти осіб, які підтримують російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Delfi.

«Внесення поправок до закону «Про громадянство» обґрунтовано тим, що 24 лютого Росія розпочала військові дії на території України», – йдеться в повідомленні.

За поправки проголосували 62 депутати, 14 осіб утрималися і один парламентар виступив проти.

Нова редакція закону передбачає, що громадянства Латвії може бути позбавлена людина, яка надала значну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну або іншу підтримку особам, державам або іншим утворенням, які вчинили такі дії як злочини проти миру, геноцид, злочини проти людяності, військові злочини, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократій чи конституційному ладу.

Також громадянства можуть бути позбавлені ті особи, які брали участь у таких діяннях.

Варто відзначити, що громадянство можуть відібрати лише тих, хто має подвійне. Тобто ті особи які мають лише громадянство Латвії, не будуть його позбавлені.

Нагадаємо, Латвія вже надала Україні допомоги на третину свого оборонного бюджету



