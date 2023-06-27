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Літак Пригожина прибув до Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Літак Пригожина прибув до Білорусі
Пригожин прибув до Білорусі
фото: ТАСС

Борт приземлився під Мінськом о 07:40

Бізнес-джет із номером RA-02795 ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» із посиланням на дані сервісу FlightRadar.

Як зазначається, борт прибув до Білорусі о 07:40.

Пригожин прибув до Білорусі 27 червня
Пригожин прибув до Білорусі 27 червня
скриншот: «Беларускі Гаюн»

Згодом «Беларускі Гаюн» додав, що ще один бізнес-джет прилетів із Росії.
 
Літак BAe 125-800B з номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга та приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58.

Нагадаємо, 25 червня літак ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина вирушив із Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, Пригожин має перебувати в Білорусі. 

Як повідомлялося, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. 

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: Євген Пригожин Білорусь літак

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