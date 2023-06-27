Літак Пригожина прибув до Білорусі

Борт приземлився під Мінськом о 07:40

Бізнес-джет із номером RA-02795 ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Про це повідомив моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» із посиланням на дані сервісу FlightRadar.

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Як зазначається, борт прибув до Білорусі о 07:40.

Пригожин прибув до Білорусі 27 червня скриншот: «Беларускі Гаюн»

Згодом «Беларускі Гаюн» додав, що ще один бізнес-джет прилетів із Росії.



Літак BAe 125-800B з номером RA-02878 вилетів із Санкт-Петербурга та приземлився на військовому аеродромі Мачулищі о 7:58.

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Нагадаємо, 25 червня літак ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина вирушив із Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком, Пригожин має перебувати в Білорусі.

Як повідомлялося, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.