Лондонський Королівський коледж музики відсторонив викладача за виступ в окупованому Маріуполі

Українець Олександр Романовський грав на руїнах розбомбленого окупантами Драмтеатру

Королівський коледж музики Лондона відсторонив від викладання піаніста Олександра Романовського, який їздив з виступом в окупований російськими військами Маріуполь, пише The Times.

Романовський – піаніст родом із Дніпропетровщини, лауреат багатьох конкурсів, виступав в якості соліста з Королівським філармонічним оркестром.

У травні він разом із скрипалем Петром Лундстремом, відомим прихильником вторгнення Росії в Україну, зіграли в окупованому Маріуполі сонату для скрипки Моцарта мі мінор навпроти знищеної окупантами будівлі драматичного театру.

На фото у соцмережі піаніст позує з вдягненим у футболку з літерою «Z» Лундстремом перед знаком Маріуполя, розфарбованим у кольори російського прапора.

Речниця Королівського коледжу музики у вівторок заявила The Times, що піаніст відсторонений від виконання службових обов’язків до завершення офіційного дисциплінарного розслідування.

Сам Романовський у коментарі виданню заявив, що вважає свій виступ у знищеному російськими військами Маріуполі «знаком підтримки знедоленого народу на сході України» та «внеском у примирення».

Як відомо, 16 березня російські окупаційні війська скинули бомбу на Драматичний театр в центрі Маріуполя, де від обстрілів ховалась велика кількість містян. Видимий згори напис «Діти» біля стін будівлі не зупинив росіян від того, щоб цілеспрямовано скинути на Драмтеатр дві 500-кілограмові бомби. За даними видання АР, внаслідок удару загинули близько 600 людей.