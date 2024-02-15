Стало відомо, коли Макрон та Зеленський підпишуть угоду про безпеку

Зустріч з лідерами Франції та Німеччини відбудеться 16 лютого

Завтра, 16 лютого, в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами. Про це заявили у французькій президії, повідомляє l'Express.

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«Ця угода випливає із зобов'язань, взятих у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року», – заявили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини виступить на Мюнхенській безпековій конференції та проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Зустріч з лідерами Франції та Німеччини відбудеться 16 лютого. 17 лютого Глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Також заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Президентом Чехії Петром Павелом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон мав відвідати Київ та Одесу, але відмовився від поїздки. Рішення прийняте нібито з «міркувань безпеки».