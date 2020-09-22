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    У світі

    «Іншим разом»: Трамп відмовився обговорювати отруєння Навального

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    Раніше Дональд Трамп заявляв, що буде незадоволений, якщо версія Берліна про отруєння Навального підтвердиться - «Іншим разом»: Трамп відмовився обговорювати отруєння Навального
    Раніше Дональд Трамп заявляв, що буде незадоволений, якщо версія Берліна про отруєння Навального підтвердиться

    Глава Білого дому не захотів обговорювати з пресою, хто відповідальний за отруєння російського опозиціонера

    Президент США Дональд Трамп не захотів обговорювати з пресою відповідального за інцидент з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

    «Ми поговоримо про це іншим разом», – сказав він представникам ЗМІ, відповідаючи на питання одного з них про те, хто отруїв Навального.

    Раніше Трамп заявляв, що буде незадоволений, якщо версія Берліна про отруєння Навального підтвердиться.

    «Я зовсім не буду задоволений, якщо так все і було», – зауважив тоді Трамп на пресконференції в Білому домі, зазначивши, що все виглядає так, ніби це – правда.

    Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

    До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.

    Також повідомлялося, що інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

    Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

    ЗМІ США Дональд Трамп отруєння Олексій Навальний президент
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