«Іншим разом»: Трамп відмовився обговорювати отруєння Навального



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Раніше Дональд Трамп заявляв, що буде незадоволений, якщо версія Берліна про отруєння Навального підтвердиться

Глава Білого дому не захотів обговорювати з пресою, хто відповідальний за отруєння російського опозиціонера

Президент США Дональд Трамп не захотів обговорювати з пресою відповідального за інцидент з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

«Ми поговоримо про це іншим разом», – сказав він представникам ЗМІ, відповідаючи на питання одного з них про те, хто отруїв Навального.

Раніше Трамп заявляв, що буде незадоволений, якщо версія Берліна про отруєння Навального підтвердиться.

«Я зовсім не буду задоволений, якщо так все і було», – зауважив тоді Трамп на пресконференції в Білому домі, зазначивши, що все виглядає так, ніби це – правда.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.

Також повідомлялося, що інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.