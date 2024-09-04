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Ілона Маска судитимуть за масове звільнення працівників старше 50 років

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ілона Маска судитимуть за масове звільнення працівників старше 50 років
фото з відкритих джерел

Американський мільярдер вирішив радикально омолодити колектив соцмережі Х, звільнивши 60% співробітників

Американський мільярдер і власник медіа-платформи X, Ілон Маск, опинився в центрі юридичного скандалу після радикального омолодження свого колективу. Він звільнив 60% співробітників, старших 50 років, та 75% тих, кому більше 60. Тепер компанія може зіткнутися з численними позовами про дискримінацію за віком. 

Як повідомляє Reuters, Федеральний суд у Сан-Франциско ухвалив, що близько півтори сотні звільнених працівників можуть подати колективний позов проти компанії за дискримінацію. 

«Окружна суддя США Сьюзан Іллстон у рішенні, оприлюдненому напередодні ввечері, вказала, що справа стосується загального запиту щодо впливу масового звільнення в компанії у 2022 році на працівників віком старше 50 років», – зазначається у повідомленні.

Позов ініціював колишній працівник відділу комунікацій компанії Джон Земан, який стверджує, що звільнення було спрямоване на працівників старшого віку. Суддя дозволила адвокатам Земана приєднати до позову інших звільнених працівників, що може призвести до багатомільйонних компенсацій за рішенням суду.

Нагадаємо, новий швейцарський мозковий чіп перевершив Neuralink Ілона Маска.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова у Франції.

Теги: Ілон Маск

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