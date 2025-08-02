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Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Масований удар по Росії: безпілотники вдарили по НПЗ та оборонному підприємству
Горить НПЗ у Самарській області
фото: соціальні мережі

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод

У ніч на 2 серпня безпілотники атакують Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Це підприємство входить до структури воєнно-промислового комплексу РФ і виконує державні оборонні замовлення. Серед основних напрямів його діяльності – розробка та виробництво:

  • засобів криптозахисту зв’язку, зокрема шифраторів, захищених модемів і мультиплексорів;
  • комутаційного обладнання для цифрових мереж у військових системах управління;
  • апаратних рішень для авіаційної техніки, бронетехніки, військово-морських і космічних платформ;
  • комплексів для захищеної передачі голосових повідомлень, графічних даних і документів.

Підприємство виконує критично важливі завдання в межах російських оборонних програм.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

До цього, вибухи чули у містах Ростовської області та у Липецьку, Рязані та у Воронезькій області, повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали та Exilenova+.

Над Таганрогом і низкою населених пунктів Ростовської області пролунало щонайменше п’ять вибухів. За словами очевидців, працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотники.

Схожі повідомлення надходять і з Липецька. Місцеві жителі стверджують, що над містом пролунало не менше чотирьох вибухів. За їхніми словами, перед цим вмикалась сирена повітряної тривоги, а згодом сили ППО відкрили вогонь по дронах. 

Раніше ми писали, що у Волгоградській області пролунало близько чотирьох вибухів, повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал.

Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі.

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

Безпілотники атакували ще місто Рязань. Після вибухів почало горіти в районі НПЗ.

Теги: пожежа завод росія безпілотник

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