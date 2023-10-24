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РФ буде змушена розбирати електрички через відсутність імпортних деталей

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ буде змушена розбирати електрички через відсутність імпортних деталей
Можливість виробництва аналогів іноземних запчастин в країні-агресорі викликає сумніви
фото з відкритих джерел

Експерти не виключають, що така ж плачевна ситуація в Росії і з літаками 

Російські залізниці (РЗД) будуть змушені розбирати високошвидкісні потяги «Сапсан» та «Ластівка», щоб використовувати їх на запчастини для ремонту. Про проблеми нестачі імпортних деталей для ремонту поїздів пише «Говорить НеМосква», посилаючись на джерело, знайоме із ситуацією в галузі.

У публікації йдеться, що до березня минулого року німецький концерн Siemens постачав РЗД високошвидкісні потяги «Сапсан». Компанія також займалася їх обслуговуванням, але після повномасштабного вторгнення вона оголосила про вихід з російського ринку та відмовилась від обслуговування техніки в травні 2022 року.

В результаті Росія залишилася без технології виробництва запчастин. При цьому така ж ситуація і з частиною поїздів «Ластівка» – з усієї їх кількості у 260 одиниць, 54 зроблені в Німеччині.

«Зараз цю проблему намагаються вирішувати за допомогою Китаю, насамперед ситуацію з «Сапсаном», адже саме Китай посідає перше місце в світі за протяжністю швидкісних магістралей. «Ластівка» поступово має пройти локалізацію. Але терміни незрозумілі. Дуже сумніваюся, що локалізація вже досягла 80%, як заявляють у РЖД», – вважає співрозмовник видання.

Він також сумнівається у можливості виробництва аналогів іноземних запчастин в Росії.

«Швидше за все, якась частина поїздів піде на технічний канібалізм – будуть розбиратися одні потяги, щоб збирати інші. Для «Сапсана» він точно неминучий», – йдеться у публікації.

Співрозмовник видання припустив, що те ж саме відбувається і в авіа індустрії, оскільки закордонні літаки теж мають проблему з комплектуючими.

Нагадаємо, Казахстан запровадив обмеження на експорт 106 видів товарів через західні санкції. Віце-міністр торгівлі та інтеграції країни Кайрат Торебаєв зазначив, що йдеться про товари як казахстанських, так і іноземних виробників. 

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Теги: росія потяг санкції залізниця

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