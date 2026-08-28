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Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців
Наслідки масштабної повені у Непалі
фото: АР

Серед тих, кого розшукують, – учасники туристичних груп, які перебували поблизу кордону з Тибетом

Після масштабної повені на кордоні Непалу й Тибету триває пошук громадян України, з якими втрачено зв’язок. За останніми офіційними даними, серед іноземців, які залишаються зниклими, є 53 українці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Непалу.

Що відомо про українців

Станом на вечір 27 серпня у списку іноземців, які залишаються зниклими після повені в Непалі, значаться 53 громадяни України. Такі дані оприлюднило Міністерство закордонних справ Непалу. Відомство наголошує, що перелік ще уточнюється, оскільки пошуково-рятувальна операція триває.

Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців фото 1

Напередодні «Главком» повідомляв, що після стихії непальська Туристична поліція передала українській стороні інформацію про 53 громадян України, яких вважають зниклими безвісти. Серед них була туристична група з 46 українців, зв’язок із якими зник уранці 26 серпня.

Згодом Міністерство закордонних справ України повідомляло вже про 55 громадян, із якими не вдалося встановити зв’язок. Йшлося про дві туристичні групи та українку, яка подорожувала у складі іншої іноземної групи. Водночас у найсвіжішому непальському списку наразі зазначено 53 українців.

Таким чином, точну кількість людей, яких ще не вдалося знайти, продовжують уточнювати. Інформації про загиблих або постраждалих громадян України українська сторона не повідомляла.

Хто займається пошуком

До пошуку українців долучилися українські дипломати та непальські служби. У роботі беруть участь:

  • посольство України в Індії;
  • посольство України в Китаї;
  • почесний консул України в Непалі;
  • непальські рятувальні та правоохоронні служби.

Українські дипломати підтримують зв’язок із місцевою владою та службами, які працюють у районі стихійного лиха. Також вони перевіряють інформацію про громадян України та намагаються встановити зв’язок із людьми, які досі не вийшли на контакт.

Раніше МЗС повідомляло, що на гарячу лінію відомства надійшло вісім звернень від родичів людей зі списку зниклих.

Непальське Міністерство закордонних справ також створило спеціальний координаційний центр для роботи із заявами щодо іноземців, які постраждали або зникли під час повені. Відомство закликало родичів і дипломатичні представництва передавати інформацію через офіційні канали та не поширювати неперевірені повідомлення.

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фото: АР

Українці самостійно координують пошук

Паралельно з роботою дипломатів українці об’єдналися в окремій Telegram-групі, де родичі та друзі зниклих обмінюються інформацією про людей, які могли перебувати в районі стихійного лиха.

Учасники групи намагаються перевіряти нові повідомлення, з'ясовувати, чи вдалося комусь вийти на зв’язок із туристами, та передавати інформацію родичам.

Окремо в соціальних мережах поширюється інформація про українські туристичні групи, які перебували поблизу переходу між Непалом і Тибетом. Зокрема, непальський департамент туризму опублікував список туристів та громадян Непалу, з якими втрачено зв’язок у районі кордону.

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фото: mofa.gov.np

Що відомо про одну з українських груп

Серед українців, яких намагаються розшукати, могли бути учасники організованих подорожей і ретритів. Одну з таких груп очолювала Ірина Блонська – організаторка ретритів і подорожей, яка має відповідний профіль у Instagram.

Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців фото 3

Інформація про її групу поширюється в соцмережах на тлі розшуку українців. Водночас наразі немає офіційного підтвердження, скільки саме учасників цієї групи перебувають у списку зниклих. 

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Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців фото 5
Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців фото 6

На оприлюдненому профілі Блонської зазначено, що вона організовує ретрити, подорожі та поїздки до місць сили. Саме тому інформація про її групу привернула увагу українців, які зараз намагаються встановити долю співвітчизників.

Масштабна повінь у Непалі: що відомо про зниклих українців фото 7

Пошуки ускладнюють масштабні руйнування

Повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу, неподалік кордону з Тибетом. Потік води, льоду, каміння та уламків зруйнував будинки, дороги, мости й об’єкти енергетичної інфраструктури.

За даними Reuters, причиною катастрофи став обвал льоду та каміння у високогір'ї, який спричинив потужний потік уламків у річці Лхенде. Раніше повідомлялося про можливий землетрус як причину обвалу, однак Геологічна служба США встановила, що зафіксована сейсмічна активність була наслідком самого обвалу льоду та каміння.

Через зруйновані дороги та мости частина районів залишається важкодоступною. Рятувальники використовують гелікоптери для пошуку людей і доставки допомоги.

За останніми даними непальського МЗС, у країні виявили 359 тіл, а ще 596 іноземців із 33 країн залишаються зниклими. Серед них – 53 українці. У відомстві наголошують, що ці цифри ще перевіряються.

На китайському боці кордону, у повіті Гіронг Тибетського автономного району, також повідомлялося про масштабні руйнування. За даними китайської влади, там зникли 558 людей, серед яких 260 іноземців.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що після масштабної повені в Непалі 53 українці зникли безвісти. Серед них була група з 46 туристів. До пошуку долучилися українські дипломати, почесний консул України в Непалі та місцеві служби.

Рятувальні роботи тривають. Водночас Непал і Китай попередили про ризик нових повеней через водойми, які утворилися внаслідок перекриття русел уламками.

Теги: катастрофа повінь землетрус поліція рятувальники Непал українці Китай дороги українці за кордоном

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