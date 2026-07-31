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Українські рятувальники вирушили до Франції гасити масштабні лісові пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українські рятувальники вирушили до Франції гасити масштабні лісові пожежі
Вигівський подякував французькому колезі за високу оцінку роботи українських рятувальників
фото: МВС

У разі додаткової потреби Україна готова скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію ДСНС

Україна направила до Франції зведений загін рятувальників для допомоги у ліквідації масштабних лісових пожеж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

За дорученням президента Володимира Зеленського та в межах механізму цивільного захисту Європейського Союзу до Французької Республіки вирушили 70 рятувальників ДСНС і 15 одиниць спеціалізованої техніки.

Напередодні Вигівський провів онлайн-розмову з міністром внутрішніх справ Франції Лораном Нуньєсом, під час якої сторони обговорили роботу української команди на території Франції. «У разі додаткової потреби ми готові скерувати на допомогу у гасінні лісових пожеж авіацію ДСНС», – зазначив глава МВС.

Українські рятувальники вирушили до Франції гасити масштабні лісові пожежі фото 1
фото: МВС

Вигівський подякував французькому колезі за високу оцінку роботи українських рятувальників та готовність до подальшого розвитку співпраці між міністерствами.

За словами міністра, українські надзвичайники мають унікальний досвід роботи в екстремальних умовах. Щодня вони ліквідовують наслідки російських обстрілів, гасять масштабні пожежі, проводять пошуково-рятувальні операції та працюють у зонах постійної небезпеки.

Нагадаємо, у середу, 29 липня, дорогою з Вашингтона президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Еммануель Макрон розповів про масштабні пожежі у Франції. Зеленський зазначив, що Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років боротьби проти російської агресії. Президент України запропонував Франції необхідну допомогу: українські фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж.

До слова, у Франції спалахнули масштабні лісові пожежі. За даними Reuters, влада евакуювала близько 220 тис. осіб, серед яких – відпочивальники та місцеві жителі, а на півдні Іспанії близько 100 тис. людей отримали вказівку покинути свої домівки або шукати притулок.

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Теги: Франція пожежа рятувальники ДСНС

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