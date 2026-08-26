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Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти
Зруйновані повінню дороги та будівлі в районі стихійного лиха
фото: АР

До пошукової операції залучені українські дипломати та почесний консул у Непалі

Після масштабної повені на кордоні Непалу і Тибету безвісти зникли 53 громадяни України. Серед них – група з 46 туристів, зв’язок із якими перестав працювати вранці 26 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Що відомо про українців

За інформацією МЗС, звернення щодо зникнення зв’язку з групою українських туристів надійшло до відомства вранці 26 серпня. До неї входили 46 громадян України, які перебували в районі стихійного лиха.

Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти фото 1
фото: АР

Згодом Туристична поліція Непалу надала українській стороні інформацію про 53 громадян України, яких наразі вважають зниклими безвісти. Тобто йдеться не лише про організовану туристичну групу – до загальної кількості увійшли також окремі українці, які перебували в постраждалому районі.

Українська сторона наразі не має інформації про громадян України серед загиблих або постраждалих. За дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги дипломати встановлюють зв’язок із людьми, місцезнаходження яких поки невідоме.

До пошукових заходів залучені:

  • посольство України в Індії;
  • посольство України в КНР;
  • почесний консул України в Непалі;
  • компетентні органи Непалу, які проводять пошуково-рятувальну операцію.

Посольства України в Індії та КНР підтримують зв’язок із місцевими органами влади та службами, які займаються пошуком зниклих. Українські дипломати використовують уже відомі персональні дані громадян для встановлення їхнього місцезнаходження.

За даними МЗС, на гарячу лінію відомства також надійшло вісім звернень від родичів щодо втрати зв’язку з людьми зі згаданого списку.

Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти фото 2
фото: АР

Що сталося в Непалі

Масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу, неподалік кордону з Тибетом. Потужний потік води, бруду та каміння зруйнував будинки, дороги, мости й енергетичні об’єкти. Головні транспортні сполучення з постраждалими районами були перервані, а пошкодження інфраструктури ускладнило проведення рятувальної операції.

За попередньою версією, стихію могла спричинити комбінація землетрусу та обвалу частини льодовика. Reuters повідомляє, що приблизно за сім хвилин до зафіксованого камерами потоку в районі стався землетрус магнітудою 4,4. Супутникові дані також вказують на обвал льоду та каміння, який спричинив потік уламків у річці Лхенде.

Водночас точний механізм катастрофи ще встановлюють. Потік поширився вниз за течією та зачепив населені пункти, туристичні маршрути й об’єкти енергетики. Влада також попередила про можливість повторної повені через завал, який утворився вище за течією річки Лхенде.

Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти фото 3
фото: АР

Сотні людей залишаються зниклими

Масштаб пошукової операції значно перевищує кількість громадян України, яких розшукують дипломати. За останніми даними Reuters, у зоні стихійного лиха зниклими безвісти вважаються 484 туристи. Серед них – 391 іноземець і 93 громадяни Непалу. Серед іноземців є понад 100 громадян Індії, 12 британців, троє американців, 17 громадян Малайзії, четверо громадян Південної Африки, а також громадяни Австралії та Нідерландів.

Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти фото 4
фото: АР

Станом на останні дані непальської влади, рятувальники виявили 95 тіл загиблих. Reuters зауважує, що їх ще належить ідентифікувати, а кількість жертв може зрости через масштабні руйнування та складний доступ до постраждалих районів.

Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти фото 5
фото: АР

Рятувальним службам доводиться працювати в умовах пошкодженої інфраструктури. У деякі райони гелікоптери не можуть приземлитися, поки рівень води не знизиться. Китай направив до прикордонного переходу щонайменше 574 рятувальники, а Індія координує з Непалом допомогу та евакуаційні заходи.

Окремо повідомлялося про зникнення восьми громадян Південної Кореї, які працювали на гідроелектростанції. Китайська сторона також повідомила про загиблих і сотні зниклих у районі Гіронг, який постраждав від зсуву на іншому боці кордону.

Масштабна повінь у Непалі: 53 українці зникли безвісти фото 6
фото: АР

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про масштабну повінь на кордоні Непалу й Тибету: на той момент було відомо щонайменше про 18 загиблих та близько 400 зниклих безвісти. Непальські військові вже проводили рятувальні операції, однак пошкоджені дороги, мости та лінії зв’язку суттєво ускладнили доступ до постраждалих районів. 

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Теги: Непал дороги українці Індія рятувальники повінь негода катастрофа

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