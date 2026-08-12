Яких співаків та музику слухають українці? Результати дослідження

Артем Пивоваров, Фредді Мерк’юрі та Наталія Могилевська є у списку улюблених артистів українців

Українці назвали свої улюблені гурти та артистів

Українці почали надавати перевагу вітчизняному музичному контенту. Вони мають конкретні враження в жанрах, платформах та виконавцях. Українська аудиторія слухає пісні й інших країн. Про це йдеться в дослідженні компанії Gradus, розповідає «Главком».

Яких співаків слухають українці

Так, опитані респонденти слухають різних артистів. Серед українських співаків слухачі полюбляють творчість як молодих, так і виконавців старшого покоління. За даними дослідження, 63 % опитаних зазначили, що за останні два-три роки вони стали слухати українське частіше. До того ж 69 % респондентів слухають музику українською мовою, англійською 56 %, російська ж музика має лише 14 %.

69 % респондентів слухають музику українською мовою фото: gradus.app

Українські артисти та гурти, яких слухають українці

Monatik

Кузьма Скрябін

Dzidzio

Наталія Могилевська

Тіна Кароль

«Океан Ельзи»/Святослав Вакарчук

«Антитіла»

Оля Полякова

«Бумбокс»

Артем Пивоваров

Drevo

Макс Барських

«Без Обмежень»

Крім цього, українці полюбляють зарубіжні рок-гурти. Саме вони переважають у списку згаданих виконавців з-за кордону, однак не мають перших місць у плейлистах українців. Водночас російські пісні посідають останні ряди.

Респонденти здебільшого слухають українських виконавців фото: gradus.app

Зарубіжні виконавці, яких слухають українці

Rammstein – німецький рок-гурт

Queen – британський рок-гурт, на чолі з легендарним вокалістом Фредді Мерк’юрі

Scorpions – німецький рок-гурт

Metallica – американський метал-гурт

AC/DC – австралійський рок-гурт

Серед уподобань українського слухача виконавці з різних країн, де 29 % припадає на українських артистів, 21 % на європейські, 18 % американські, 8 % російські, 1 % азійські та ще 1 % інші.

Уподобання українців у музиці

Головне місце серед жанрів у музиці серед української аудиторії залишається поп-музика, яку слухає понад половина респондентів. Друге місце дісталося таким жанрам, як рок та метал. Третє місце посідає електронна й танцювальна музика, водночас класичному жанру надають перевагу 19 % опитаних.

«Наші дані показують, що музичні вподобання українців змінюються не лише технологічно, а й культурно. Стримінгові сервіси роблять споживання музики більш персоналізованим, а український контент дедалі впевненіше стає звичним вибором слухачів. Ми бачимо, що підтримка українських виконавців виходить за межі ситуативної реакції і поступово перетворюється на стійку модель споживання, що, зокрема, відкриває нові можливості для розвитку локальної музичної індустрії», – зазначила соціологиня Євгенія Близнюк.

Коли та де українці слухають музику

До слова, найбільша частка респондентів (43 %) слухає музику час від часу, коли має відповідний настрій. Ще 29 % слухають її регулярно, але в конкретних ситуаціях, наприклад у транспорті, під час тренувань чи прибирання. Для 19 % опитаних музика звучить майже постійно – у навушниках, автомобілі або удома. Водночас 6 % зазначили, що музика майже відсутня в їхньому житті, а 2 % не змогли відповісти.

Частіше українці слухають музику на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Music, YouTube Music – 46 %; YouTube – 46 %; радіо та телебачення – 32 %; завантажені музичні файли – 30 %; месенджери та соціальні мережі, як Telegram, TikTok, Instagram – 28 %.

Нагадаємо, відеоплатформа YouTube обмежила доступ для користувачів в Україні або повністю видалила ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які поширювали кремлівську пропаганду. Серед видалених із платформи опинилися канали російських інтернет-видань «Украина.ру» та «РИА Новости», прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова, а також один із каналів колишнього народного депутата України Євгенія Мураєва.