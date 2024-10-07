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Медитував майже усе життя: з індійської печери дістали 111-річного відлюдника

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Медитував майже усе життя: з індійської печери дістали 111-річного відлюдника
Чоловік пробув у печері 100 років
фото з відкритих джерел

В Індії знайшли чоловіка, який провів в печері, ймовірно, 100 років, молячись та медитуючи

Чоловіка виявили випадково, і спочатку вважали, що йому 188 років. Однак, як з'ясувалося пізніше, відлюднику 111 років. Про це пише Athens News.

На відео, поширеному в інтернеті, чоловік виглядає надзвичайно худорлявим та нагадує «живого трупа» Його виводять з печери під руки, але він може пересуватися самостійно, спираючись на палицю. Відлюдник носить лише ганчірку на стегнах.

У повідомленні Athens News йдеться, що чоловік все життя провів у медитації, і, можливо, саме це сповільнило процеси старіння.

Ця історія викликала великий інтерес у соцмережах, багато хто дивується, як людина може прожити стільки років в таких умовах.

Нагадаємо, уряд Індії назвав «надмірно жорстокою» криміналізацію зґвалтування у шлюбі.

Теги: історія Індія чоловік відео

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