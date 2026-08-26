У Вінниці надзвичайники врятували чоловіка під час пожежі в 14-поверхівці

Пожежа сталася через необережність під час куріння

У Вінниці рятувальники врятували 48-річного чоловіка під час пожежі в 14-поверхівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

«Загорілося у квартирі на 10-му поверсі будинку на проспекті Космонавтів. Рятувальники виявили чоловіка у задимленому помешканні, винесли його на свіже повітря, надали домедичну допомогу та передали бригаді «екстренки», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, пожежа сталася через необережність під час куріння.

«Не залишайте джерела вогню без нагляду та дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Одна необережність може за лічені хвилини спричинити пожежу й поставити під загрозу життя», – додається у заяві.

До слова, 8 червня у Вінниці під час пожежі загинула людина. Трагедія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Келецькій.

Раніше на Вінниччині у с. Бубнівка Гайсинської громади сталася трагедія. Через необережність під час куріння спалахнув житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло чоловіка.

Як повідомлялося, у Вінниці під час пожежі бійці ДСНС врятували 73-річну жінку та евакуювали матір із двомісячним немовлям.