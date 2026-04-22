Акторка Наталія Сумська отримала державну нагороду
Провідна актриса театру імені Івана Франка Наталія Сумська отримала державну нагороду від президента
Президент України відзначив державну артистку, приму української сцени Наталію Сумську високою державною нагородою – орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний указ оприлюднено на офіційному порталі глави держави, інформує «Главком».
«Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня СУМСЬКУ Наталію В’ячеславівну – артистку драми – провідного майстра сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», – йдеться в документі.
Зауважимо, саме сьогодні, 22 квітня, народна артистка України Наталія Сумська відзначає ювілей. Українській акторці виповнюється 70 років.
Що відомо про Наталію Сумську
Наталія Сумська – представниця видатної театральної династії. Її кар’єра у театрі Франка триває вже багато десятиліть, протягом яких вона стала лауреаткою численних премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка.
На початку своєї кар’єри акторка отримала свою першу масштабну роль у кіно – Наталки Полтавки. Більшість своїх вистав Наталія Сумська зіграла в театрі ім. Івана Франка. Глядачам актриса відома не лише за театральними постановками («Кайдашева сім’я», «Незрівнянна»), а й за численними ролями у кіно та телепроєктах, а також активною громадською позицією.
Наразі Наталія Сумська перебуває в шлюбі з актором Анатолієм Хостікоєвим. Артистка має двох дітей: дочку Дарину Мамай-Сумську від першого шлюбу з Ігорем Мамаєм та сина В’ячеслава Хостікоєва.
Орден княгині Ольги
Орден княгині Ольги – це державна нагорода України, заснована у 1997 році для відзначення жінок за визначні заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній та інших сферах діяльності.
Зауважимо, у 2000 році Наталія Сумська стала народною артисткою України. В інтерв’ю «Главкому» Наталія Сумська розповідала, що для неї значить це звання. «Відчуття відповідальності. Важливіше за що отримуєш нагороду, бо ті, котрі вручали, швидше й не бачили моїх робіт», – говорила акторка.
А у 2016 році була нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру.
«Главком» писав, що 22 квітня 2026 року народна артистка України Наталія Сумська відзначає ювілей. Українській акторці виповнюється 70 років. Наталія Сумська – є відомою українською акторкою. У 2000 році актриса отримала завдання народної артистки України. А наразі є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
