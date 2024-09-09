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На Польщу очікує яєчна криза – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На Польщу очікує яєчна криза – ЗМІ
Ситуація із виробництвом яєць у Польщі повторює сценарій 2022 року
фото із відкритих джерел

Gazeta: Ціни на яйця у Польщі восени зростуть ще більше

У Польщі очікується рекордне зростання цін на яйця. На думку багатьох експертів, так погано на місцевому ринку вже не було багато років, пише польське видання Gazeta.

«Поки що це повільний процес, але незабаром тиск буде більшим. Восени ціни на яйця продовжать зростати», – попереджає Національна палата виробників продуктів птахівництва та кормів.

Дані організації демонструють, що виробництво курчат цього року є найнижчим за вісім років. Гуртові ціни на яйця продовжують зростати.

Згідно з проведеним аналізом ринку, нинішній національний виробничий потенціал, виражений у загальному поголів'ї курей, є найнижчим за останні кілька років. Схожа ситуація сталася 2022 року – тоді за три місяці оптові ціни на яйця у Польщі підскочили на 75%.

«Спостерігаючи за ринком, у нас виникає своєрідне дежавю. Поголів'я товарних курей-несучок, оцінене по курчатах, що вилупилися, недостатньо по відношенню до потреб ринку, як і в 2022 році. Тому ми очікуємо, що ціни на яйця восени зростуть. Зростання не повинно бути таким вражаючим, як два роки тому, але воно буде дуже видимим і помітним», – повідомила директорка Національної палати Катажина Гавронська.

В організації також уточнюють, що виробники останніми роками боялися інвестувати у збільшення потужностей. Це сталося через нестабільність правил і безліч нових обмежень, пов'язаних з виробництвом, а також через побоювання з приводу непередбачених подій, таких як збільшення імпорту або пташиний грип.

До слова, польське місто Білосток, у якому практично немає туристів, було визнано одним із найкращих місць для життя в Європі після схвальних відгуків його мешканців.

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Теги: Польща продукти криза

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