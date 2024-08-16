Ціна на оливкову олію злетить більше: який «сюрприз» готує Європа

Обсяги виробництва оливкової олії у Іспанії, як найбільшого виробника продукту у світі, впали майже вдвічі

Ціни на оливкову олію стрімко зростають. За пляшку оливкової олії першого холодного віджиму (Extra Virgin) об'ємом 0,5 літра в магазині у Європі доводиться викладати щонайменше десять євро, а незабаром буде й більше. Про це пише Bild.

Зростання цін на оливкову олію обумовлено низкою факторів, таких як попит, витрати на робочу силу, зміна клімату тощо. У світі щорічно виробляється близько трьох мільйонів тонн оливкової олії. Європейський Союз складає переважну більшість цієї продукції – у середньому від 1,9 до 2,5 млн тонн на рік.

Що відбувається із виробництвом олії

Основні країни, звідки надходить оливкова олія, – ​​це Іспанія, Італія та Греція. Вже не рідкість, що за пляшку об'ємом 0,5 літра доводиться платити десять і більше євро. «Зростання цін зумовлене низкою факторів, включаючи зміни клімату, які призвели до значного зниження врожайності, особливо в таких ключових країнах, як Іспанія», – пояснює ситуацію представник оливкової промисловості Дітер Оберг в інтерв'ю Bild.

Обсяги виробництва в Іспанії, найбільшого виробника оливкової олії у світі, скоротилися майже вдвічі, – з 1,23 млн тонн до 780 тис. тонн. Основною причиною цього є зміни клімату.

«Через посуху в оливках поменшало м'якоті, що впливає на врожайність та якість», – додає Оберг. Навіть якщо зараз почнуть садити більше дерев, проблема не вирішиться швидко. Новому оливковому дереву потрібно від трьох до п'яти років, щоб почати плодити.

Близько 67% усього світового виробництва оливкової олії посідає ЄС. Італія та Греція можуть частково компенсувати дефіцит, спричинений зниженням виробництва в Іспанії. Крім того, країни, які не входять до ЄС, такі як Туреччина та Туніс, все частіше можуть виробляти якісні масла. Проте коливання виробництва в Іспанії помітні.

Витрати на робочу силу зросли

«Найбільші витрати пов'язані з доглядом за деревами та збиранням урожаю, які становлять близько 75 відсотків від загальних витрат», – пояснює експерт з оливок Оберг. «Якщо 20 років тому збирач урожаю в Іспанії заробляв близько 20 євро на день, то зараз це понад 60 євро. До цього додаються зростання витрат на енергію і транспорт», – говорить Оберг, і кінця зростання витрат він поки не бачить.

До слова, у Європейському Союзі в першому кварталі 2024 року зафіксовано 50 випадків шахрайства або неправильного маркування оливкової олії, і це рекордний показник. Генеральний директорат з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів ЄС зазначає: за весь минулий рік регулятор отримав 132 повідомлення від країн-членів Євросоюзу про товари, які не відповідають вимогам. Звіти про інциденти включали олію, що забруднена недозволеними речовинами, такими як пестициди, мінеральні масла, і один випадок, коли були виявлені шматки скла.