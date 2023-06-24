Кадиров зробив жорстку заяву щодо бійців Пригожина

Поплічник Путіна, та одіозний глава Чечні вважає, що «заколот має бути придушений»

Одіозний глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що готовий вжити жорстких заходів проти «бунтівних бійців» приватної військової компанії «Вагнера». Про це він написав у своєму Telegram каналі.

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За словами Кадирова, «заколот має бути придушений». «Все, що відбувається – ніж у спину і справжній військовий заколот! Я неодноразово попереджав, що війна – не час для озвучування особистих образів і вирішення спорів у нашому тилі. Тил повинен бути завжди спокійним і надійним. Уявіть, що зараз відчувають хлопці в окопах, перед особливістю яких є ворог, а за спиною зрадницької авантюрі. Ідеться про стабільність, про згуртованість держави, про безпеку громадян», – написав він

«Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії та захистити її державність!» – додав поплічник Путіна.

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Пізніше він зазначив, що бійці Міноборони та Росгвардії по Чеченській Республіці нібито уже виїхали «до зон напруженості». «Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії та захистити її державність!» – заявив Кадиров.

Нагадаємо, ПВК «Вагнер» нібито збив російський гелікоптер, який намагався атакувати колону їхньої техніки у Воронезькій області. Про це передають місцеві Telegram-канали.

На Московській трасі один зі штурмових підрозділів «вагнера» обстріляли вертольоти. В підрозділах ПВК «Вагнер» всі цілі, вертоліт знищений, горить у лісопосадці.

Очільник «Вагнера» Євген Пригожин також пригрозив, що «вагнерівці» будуть знищувати все довкола, якщо помітять якусь загрозу.