«Вагнерівці» заявили, що збили кілька гелікоптерів міноборони РФ (відео)

На Московській трасі один зі штурмових підрозділів «вагнера» обстріляли вертольоти

ПВК «Вагнер» нібито збив російський гелікоптер, який намагався атакувати колону їхньої техніки у Воронезькій області. Про це передають місцеві Telegram-канали.

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На Московській трасі один зі штурмових підрозділів «вагнера» обстріляли вертольоти. В підрозділах ПВК «Вагнер» всі цілі, вертоліт знищений, горить у лісопосадці.

Очільник «Вагнера» Євген Пригожин також пригрозив, що «вагнерівці» будуть знищувати все довкола, якщо помітять якусь загрозу.

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Також у мережі з’явилося відео, на якому у «вагнерівців» помітили систему ППО Панцир. Схоже, за її допомогою і збиваються російські літаки.

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

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У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.

Буданов запевнив, що це не постанова.