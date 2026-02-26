Рік мовчання перервано: Молдова та Придністров’я сідають за стіл переговорів

Поновлення діалогу відбувається на тлі активного руху Молдови до Європейського Союзу

Представники Молдови та невизнаного Придністров’я 26 лютого вперше за майже рік проведуть зустріч у форматі «1+1»

Після тривалої паузи офіційний Кишинів та представники самопроголошеного Придністров'я відновлюють прямий діалог. Сьогодні, 26 лютого, у Тирасполі відбувається перша за рік зустріч політичних представників сторін у форматі «1+1». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

У пресслужбі зовнішньополітичного відомства невизнаного Придністров'я повідомили, що переговори відбудуться в офісі місії ОБСЄ у Тирасполі.

Формат «1+1» передбачає прямий діалог між політичними представниками сторін без участі міжнародних посередників.

Зауважимо, попередня зустріч у такому форматі відбулася 8 квітня 2025 року в офісі ОБСЄ у Бендерах. Тоді невизнане Придністров’я представляв так званий «очільник МЗС» Віталій Ігнатьєв, а Молдову – віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян.

Поновлення діалогу відбувається на тлі активного руху Молдови до Європейського Союзу. У Кишиневі наголошують, що реінтеграція регіону має відбуватися виключно мирним шляхом, проте Тирасполь, підтримуваний Москвою, продовжує наполягати на збереженні статус-кво.

