Рік мовчання перервано: Молдова та Придністров'я сідають за стіл переговорів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Рік мовчання перервано: Молдова та Придністров'я сідають за стіл переговорів
Поновлення діалогу відбувається на тлі активного руху Молдови до Європейського Союзу
Фото з відкритих джерел

Представники Молдови та невизнаного Придністров’я 26 лютого вперше за майже рік проведуть зустріч у форматі «1+1»

Після тривалої паузи офіційний Кишинів та представники самопроголошеного Придністров'я  відновлюють прямий діалог. Сьогодні, 26 лютого, у Тирасполі відбувається перша за рік зустріч політичних представників сторін у форматі «1+1». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

У пресслужбі зовнішньополітичного відомства невизнаного Придністров'я повідомили, що переговори відбудуться в офісі місії ОБСЄ у Тирасполі.

Формат «1+1» передбачає прямий діалог між політичними представниками сторін без участі міжнародних посередників.

Зауважимо, попередня зустріч у такому форматі відбулася 8 квітня 2025 року в офісі ОБСЄ у Бендерах. Тоді невизнане Придністров’я представляв так званий «очільник МЗС» Віталій Ігнатьєв, а Молдову – віцепрем’єр з реінтеграції Олег Серебрян. 

Поновлення діалогу відбувається на тлі активного руху Молдови до Європейського Союзу. У Кишиневі наголошують, що реінтеграція регіону має відбуватися виключно мирним шляхом, проте Тирасполь, підтримуваний Москвою, продовжує наполягати на збереженні статус-кво.

Нагадаємо, Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиц. Федерація роботодавців України пропонує запровадити дзеркальні заходи проти імпорту молдовського вина після того, як молдовська сторона закрила свій ринок для української продукції птахівництва.

У Федерації роботодавців України також заявляють про системний і неправомірний тиск з боку національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова. 

 

