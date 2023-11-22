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Пакистан взяв курс на посилення співпраці із Росією 

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пакистан взяв курс на посилення співпраці із Росією 
Мухаммад Халід Джамалі поділився планами РФ та Пакистану
фото: посольство Пакистану

Пакистан і Росія зараз обговорюють технічні деталі довгострокового контракту на постачання російської нафти

Ісламабад подав заявку на вступ до БРІКСу у 2024 році. Про це заявив новий посол Пакистану в Росії Мухаммад Халід Джамалі. Про це він розповів у інтерв'ю для росЗМІ.

Співрозмовник агентства зазначив, що Пакистан контактує з країнами-членами об'єднання щодо надання підтримки і розраховує на сприяння Росії. Дипломат зазначив, що Ісламабад розраховує приєднатися до БРІКС за головування РФ вже наступного року.

Крім того, Пакистан і Росія зараз обговорюють технічні деталі довгострокового контракту на постачання російської нафти.

«Пакистан і Росія активно залучені до переговорів щодо співробітництва у сфері енергетики. Перша пілотна партія сирої нафти прибула до Пакистану у червні.... І незабаром до Пакистану буде доставлено вже третю партію нафти, яка зараз в дорозі. Крім того, зараз йдуть переговори щодо довгострокового контракту на постачання нафти з Росії як на урядовому рівні, так і на рівні приватних компаній. Зараз триває обговорення технічних деталей, зокрема питання оплати, обсягу закупівель та іншого», – зазначив він.

Очільник дипломатичного представництва Пакистану також похвалився тим, як зростає співпраця Росії та Пакистану: «Що стосується двосторонньої торгівлі, то цього року вона досягла позначки $733,8 млн в порівнянні з $388,5 млн инулого року, зростання склало 88,9%. Експорт із Пакистану досяг $88,5 млн, тоді як російський імпорт до Пакистану досяг $645,2 млн, збільшившись на 154% порівняно з минулим роком. Імпорт із Росії – це в основному постачання пшениці ($550,1 млн) та сирої нафти ($20 млн)».

Нагадаємо, Пакистан не відмовляється від ідеї закуповувати щомісяця 100 тис. тонн російської нафти (понад 700 тис. барелів), але виставив країні-агресору низку жорстких умов. Зокрема країна-покупець хоче отримати гігантську знижку – щоб сировину продавали в країну нижче за стелю «Великої сімки» $60. Нібито Росія потім зможе купувати у зворотньому напрямку мазут.

До слова, Пакистан здійснив таємне постачання артилерійських снарядів в Україну на 463 мільйони доларів через дві американські компанії. Про це повідомляє BBC Urdu, пише The Telegraph.

Видання зазначає, що країна підписала контракти на продаж 155-мм снарядів із Global Military і Northrop Gruman у серпні 2022 року з посиланням на федеральну систему даних про закупівлі США. Дані Державного банку Пакистану показують, що експорт зброї країни зріс з $13 млн у 2021-2022 роках до $415 млн у 2022-2023 роках.

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Теги: нафта росія експорт посол посольство Пакистан БРІКС

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