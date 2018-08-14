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    У світі

    МЗС просить українців у Генуї зв’язатися з рідними

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    Число загиблих у результаті обвалу мосту в Генуї зросла до 35

    Українців, які проживають в італійській Генуї, закликають повідомити про себе рідним. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter.

    «Закликаємо громадян України, які проживають або тимчасово перебувають у Генуї та її околицях, повідомити про себе рідним», - йдеться у повідомлені.

    Тих, хто потребує допомоги, просять звертатися до Генерального консульства України в Мілані+39 3487254038 або МЗС +38 044 238 16 57.

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. У перші години після трагедії повідомлялося про щонайменше 11 людей загинули, серед них як мінімум одна дитина. Згодом заступник міністра інфраструктури і транспорту країни Едоардо Ріксі повідомив про 22 жертви. Потім стало відомо про щонайменше 30 жертв. Багато людей наразі вважаються зниклими безвісти. 

    Також у мережі з'явилося відео з моментом обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    У зв’язку з обваленням мосту в італійській Генуї заблокований автомобільний шлях у місто, дістатися з Франції та низки італійських міст можливо лише потягом.

    Серед ймовірних причин обвалу мосту в Генуї ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

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    МЗС Італія міст
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