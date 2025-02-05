Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху
Від отриманих травм жінка загинула на місці
фото з відкритих джерел

Правоохоронці встановлюють особи постраждалих

У Київському районі Одеси з вікна на 16-му поверсі випали матір з п'ятирічною дитиною. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, жінка разом із дитиною випали з вікна багатоповерхівки вранці 5 лютого.

Попередньо, від отриманих травм жінка загинула на місці, а дитину, якій приблизно п’ять років, госпіталізували.

Наразі встановлюють особи постраждалих. На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Детальну інформацію буде надано після з’ясування всіх обставин.

У місцевих пабліках повідомляють, що трагедія сталася сьогодні вранці у житловому комплексі «Горизонт» на Костанді 104. Також повідомляється, що дитину госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, 19 листопада, у Дарницькому районі столиці 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки і загинув. Правоохоронці повідомили, що загиблий – 11-річний мешканець вказаного будинку. Його тіло виявили перехожі, які і повідомили до поліції. 

Читайте також:

Теги: Одеса смерть жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За кілька днів загиблому мав виповнитись 51 рік
У Херсоні внаслідок удару БпЛА по маршрутці загинув еколог міської ради
6 сiчня, 23:54
Поліціянти встановлюють всі обставини події, після чого їй нададуть правову кваліфікацію
Помер дорогою в лікарню: на Одещині вдарило струмом 12-річного хлопця, який виліз на вагон потяга
12 сiчня, 01:19
Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі загинули люди
Росія атакувала Кривий Ріг: кількість загиблих та поранених зросла (оновлено)
17 сiчня, 14:35
Солістка гурту Наталія Фаліон поділилася горем у колективі
Пішла з життя учасниця гурту «Лісапетний батальйон»
20 сiчня, 13:39
Реалії війни демонструють, що українки активно долучаються до лав ЗСУ та добровільно служать у війську
Стало відомо, чи буде мобілізація жінок у лютому 2025 року
28 сiчня, 02:12
Рятувальна операція триває
У Сумах «Шахед» влучив у житловий будинок, серед постраждалих дитина (оновлено)
30 сiчня, 01:14
Удар прийшовся по житловій забудові
Росіяни скинули КАБ на центр Херсона: одна з поранених у важкому стані
2 лютого, 22:46
Антон Спіцин загинув у бою за Україну
На фронті загинув командир «Гострих Картузів» Антон Спіцин
3 лютого, 18:27
З тяжкими травмами голови та тіла українця госпіталізували, але 31 січня він помер
У Словаччині до смерті побили українця: МЗС не виключає мотиву етнічної ворожнечі
3 лютого, 19:59

Новини

В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху
В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху
Матір хлопчика, тіло якого було виявлено в морозильній камері, опинилась під вартою: моторошні подробиці
Матір хлопчика, тіло якого було виявлено в морозильній камері, опинилась під вартою: моторошні подробиці
Одесит на прохання Росії шпигував за кораблями ЗСУ: яке покарання йому загрожує
Одесит на прохання Росії шпигував за кораблями ЗСУ: яке покарання йому загрожує
Помер засновник «Клубу одеських джентльменів», легендарний Валерій Хаїт
Помер засновник «Клубу одеських джентльменів», легендарний Валерій Хаїт
В Одесі виявлено тіло малюка у морозильній камері в одній з квартир
В Одесі виявлено тіло малюка у морозильній камері в одній з квартир
Удар по історичному центру Одеси. Стало відомо, скільки пам'яток пошкодила РФ
Удар по історичному центру Одеси. Стало відомо, скільки пам'яток пошкодила РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
38K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
14K
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
10K
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
9684
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua