В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху

Від отриманих травм жінка загинула на місці

Правоохоронці встановлюють особи постраждалих

У Київському районі Одеси з вікна на 16-му поверсі випали матір з п'ятирічною дитиною. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців, жінка разом із дитиною випали з вікна багатоповерхівки вранці 5 лютого.

Попередньо, від отриманих травм жінка загинула на місці, а дитину, якій приблизно п’ять років, госпіталізували.

Наразі встановлюють особи постраждалих. На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Детальну інформацію буде надано після з’ясування всіх обставин.

У місцевих пабліках повідомляють, що трагедія сталася сьогодні вранці у житловому комплексі «Горизонт» на Костанді 104. Також повідомляється, що дитину госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, 19 листопада, у Дарницькому районі столиці 11-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки і загинув. Правоохоронці повідомили, що загиблий – 11-річний мешканець вказаного будинку. Його тіло виявили перехожі, які і повідомили до поліції.