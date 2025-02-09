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Молодий ірландський боксер помер через тиждень після титульного бою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Молодий ірландський боксер помер через тиждень після титульного бою
Куні провів рік поза рингом через травму руки
фото: All Things Boxing NI/Facebook

У Джона Куні стався внутрішньочерепний крововилив

Ірландський боксер Джон Куні помер у віці 28 років через внутрішньочерепний крововилив. За тиждень до цього спортсмен брав участь у титульному бою, де отримав тяжку травму. Про це повідомили Guardian та BBC.

Джон Куні проводив бій з валлійцем Натаном Хауеллсом у Белфасті 1 лютого. Це був перший для ірландця захист титулу чемпіона Celtic у суперлегкій вазі.

Поєдинок зупинили на дев’ятому раунді. Боксера оглянула медична команда на рингу, перш ніж його винесли на ношах і перевезли до Королівської лікарні Вікторії в Белфасті.

Як виявилося, у спортсмена стався внутрішньочерепний крововилив. Куні провели операцію щоб зменшити тиск на мозок.

Через тиждень його промоутер, Марк Данлоп, повідомив про смерть боксера. Родина спортсмена подякувала медикам, які «невпинно працювали, щоб врятувати життя Джона, а також усім, хто надсилав повідомлення зі словами підтримки та молитвами».

«Він був коханим сином, братом і партнером, і нам знадобиться все життя, щоб забути, яким він був особливим. Спочивай з миром Джон Малюк Куні», – ідеться у повідомленні.

Куні виграв титул, перемігши Ліама Гейнора в Дубліні в листопаді 2023 року, але провів рік поза рингом через травму руки. У жовтні він повернувся з перемогою над Тампелою Махарусі.

Раніше у віці 45 років помер український боксер В'ячеслав Узєлков.

Також торік раптово помер 25-річний чемпіон України з боксу Аркадій Карцан. 

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Теги: спорт бокс Ірландія смерть

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