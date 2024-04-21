На російському ТБ видали прапор і герб Удмуртії за шеврони «канадського найманця ЗСУ»

Момент із шевронами транслювався тільки у випуску на далекосхідні регіони, а потім його вирізали

На російському телебаченні зганьбилися, видавши прапор і герб Удмуртії за шеврони «канадського найманця ЗСУ». Такий сюжет випусив сам «Пєрвий канал». Про це йдеться у дайджесті Центру стратегічних комунікацій.

Автор репортажу – «воєнкор» Гусейн Гусейнов іде місцями нібито нещодавніх боїв на Донбасі і підходить до російського «визволителя». Той показує Гусейнову шеврони: «Були взяті трофеї у «двохсотих» українців. Шеврони України, Канади». Після цього закадровий голос каже, що «присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет».

Насправді, цей сюжет вийшов тільки у випуску новин, який показали в ефірі на далекосхідні регіони РФ. Але терміново вирізали з випуску під час показу в центральній частині Росії. Все через те, що «канадські шеврони» виявилися з гербом Удмуртії.

Центр зазначає, що подібних «ляпів» в історії головних федеральних телеканалів РФ з часів «розіп’ятого хлопчика в трусиках» було багато. Але з огляду на те, що ростовська «журналістка» Юлія Чумакова, яка і «знайшла хлопчика», продовжує керувати Південноросійським бюро «Первого канала», ніякі це не ляпи, а цілеспрямована політика. Яка всіляко підтримується і заохочується.

«Хоча з іншого боку, тим же удмуртам, гадаємо, було приємно хоча б на хвилинку (нехай і так ганебно) відчути себе канадцями. Адже середня зарплата в Удмуртії складає $545, а в Канаді – $3500», – підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

Раніше російські пропагандисти вигадали черговий фейк про те, що нібито керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов «потрапив у полон до окупантів».

Нагадаємо, російські пропагандисти поширювали фейк про те, що внаслідок ракетного удару у Чугуєві в Харківській області нібито загинули головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Чергову брехню про ліквідацію вищого військового керівництва України розганяли у прокремлівських Telegram-каналах.

Крім того, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».