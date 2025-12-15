Головна Світ Соціум
На святкуванні Хануки у Сіднеї ісламісти вбили уродженця Ужгорода Тібора Віцена

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На святкуванні Хануки у Сіднеї ісламісти вбили уродженця Ужгорода Тібора Віцена
Тібор Віцен прагнув бути активною частиною громади
фото: ужгородська єврейська організація «Хабад»

Тібор Віцен, уродженець Ужгорода, був убитий під час запалювання першої ханукальної свічки в Австралії

Одним із 16 загиблих внаслідок влаштованої ісламськими радикалами стрілянини на святкуванні Хануки у Сіднеї виявився уродженець Ужгорода Тібор Віцен. Про це повідомили в ужгородській єврейській організації «Хабад», інформує «Главком». 

«З глибоким сумом і великим болем ми отримали трагічну звістку про вбивство пана Тібора Віцена, уродженця міста Унгвар, який був убитий під час запалювання першої ханукальної свічки в Австралії», – йдеться у повідомленні.

У спільноті повідомили, що Віцен був дорогою й шанованою людиною, дуже близькою до посланців Хабаду в Сіднеї. Він щиро прагнув бути активною частиною громади, допомагав, підтримував і поширював світло, добро та милосердя навколо себе.

Унгвар (Ungvr) – це історична угорська назва сучасного українського міста Ужгород, обласного центру Закарпатської області, відомого своєю давньою історією, замком, річкою Уж та весняним цвітінням сакур, що приваблює туристів з усього світу. Назва походить від угорського «Замок на річці Уж» і часто використовується місцевими жителями й досі. 

Нагадаємо, у неділю, 14 грудня 2025 року, на пляжі Бонді-Біч, що у передмісті міста Сідней, двоє одягнутих у чорне та озброєних снайперськими гвинтівками ісламістів – 50-річний батько, що мав шість дозволів на власну вогнепальну зброю, та його 24-річний син, – відкрили прицільний вогонь по гостях на єврейському святі Хануки.

Нападники вбили 16 людей віком від 10 до 87 років, ще десятки людей перебувають у лікарнях. Згодом стало відомо, що у Сіднеї ісламісти вбили вихідця з України Алекса Клейтмана, який у дитинстві вижив під час Голокосту.

До слова, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе запропонував посилити національне законодавство про зброю після стрілянини в Сіднеї під час святкування Хануки.

На святкуванні Хануки у Сіднеї ісламісти вбили уродженця Ужгорода Тібора Віцена
На святкуванні Хануки у Сіднеї ісламісти вбили уродженця Ужгорода Тібора Віцена
Коледж Європи шукає нового ректора після відставки Могеріні
Коледж Європи шукає нового ректора після відставки Могеріні
Росія розглядає будівництво ЗПГ-терміналу у Шрі-Ланці
Росія розглядає будівництво ЗПГ-терміналу у Шрі-Ланці
У Чехії невідомий благодійник пожертвував понад 4 млн євро на озброєння для ЗСУ
У Чехії невідомий благодійник пожертвував понад 4 млн євро на озброєння для ЗСУ
Росія розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану (фото)
Росія розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану (фото)
У Польщі двоє чоловіків напали та побили українця у трамваї, почувши українську мову (відео)
У Польщі двоє чоловіків напали та побили українця у трамваї, почувши українську мову (відео)

