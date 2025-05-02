На туристів у Європі може чекати транспортний колапс на травневі свята

На травневі свята у частині аееропортів Європи заплановані страйки, тож туристи вимушено відкладають подорожі

Традиційно в період свят багато популярних країн Європи охоплює транспортний хаос, оскільки люди подорожують у ці дні більше, ніж звичайно. Ще більше ситуація ускладнюється, якщо місцеві транспортники вирішують влаштувати страйк, вимагаючи покращення умов праці. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent та LeFigaro.

Так, у Франції у період з 5 по 11 травня 2025 року заплановано страйк співробітників національної французької залізничної компанії SNCF.

«Мільйони французів готуються скористатися святом 8 травня, щоб подорожувати протягом кількох днів. Страйк, оголошений кількома профспілками SNCF, порушує плани багатьох мандрівників», – йдеться у матеріалі.

Спочатку про плани провести акцію протесту оголосили контролери, але пізніше до них приєдналися колеги з інших служб.

Все це ставить під загрозу святкові плани мандрівників, оскільки оператор SNCF вже оголосив, що графіки дорожнього руху наразі публікуються лише за 48 годин до виїзду.

«Я покінчила з поїздами, тепер їздитиму машиною. Принаймні так я розраховую тільки на себе» , – поскаржилася 41-річна Марі, яка планувала поїздку з Парижа до Ніцци і назад з 8 по 11 травня.

Крім того, зіткнувшись із такою неорганізованістю, деякі люди просто вирішили залишатися вдома. «Ми проведемо вихідні вдома, і це теж дуже приємно», – заявив 59-річний Серж, який не хоче більше ризикувати, втомившись від перебоїв у роботі SNCF.

Тим часом, 2 травня пасажири фінського національного перевізника Finnair зіткнулися зі скасуванням приблизно 140 рейсів через страйк персоналу – це може торкнутися понад 12 тис. мандрівників по всій Європі, повідомляє The Independent. «Finnair повідомляє, що аналогічні страйки відбудуться 5 травня, але авіакомпанія все ще оцінює, наскільки масштабними будуть ці протести», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, керівники європейських авіакомпаній попереджають мандрівників про можливі затримки багатьох рейсів цього літа. Європейська організація з безпеки аеронавігації Eurocontrol зазначає, що перебої в повітряному сполученні цього літнього сеезону можуть бути ще значнішими, ніж минулого року. Основні причини затримок рейсів – брак пропускної спроможності аеропортів та кадровий дефіцит.

До слова, «новий домінуючий штам» норовірусу збільшив кількість спалахів шлункової інфекції на борту круїзних лайнерів.