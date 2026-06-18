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Лукашенко відреагував на удар по автобусу в Брянській області

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Лукашенко відреагував на удар по автобусу в Брянській області
Лукашенко заявив, що по автобусу з дітьми в Брянській області влучив дрон «українського походження»
фото із відкритих джерел

Лукашенко охарактеризував атаку на автобус як «порушення домовленостей і правил ведення війни окремими державами»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі в Брянській області Росії нібито став мішенню для дрона «українського походження». Білоруський диктатор вважає, що ця атака – провокація, аби втягнути Білорусь у війну, передає «Главком».

«Ми чуємо заяви, виправдання, версії різні. Але нам потрібна істина. І ми чекаємо цієї істини чи реальної, справедливої, чесної відповіді від українських державних службовців та військових людей», – заявив Олександр Лукашенко у коментарі виданню «Белта».

Лукашенко охарактеризував атаку на автобус як «порушення домовленостей і правил ведення війни окремими державами». Попри це, він зазначив, що не поспішає робити остаточні висновки щодо ситуації.

«Ми не поспішаємо робити якісь висновки, але чітко констатуємо факт, що це безпілотник українського походження. Це український безпілотник», – заявив Лукашенко, також він згадав, що Україна надала пояснення щодо цих обвинувачень.

«Ми чуємо заяви, виправдання, версії різні. Але нам потрібна істина. І ми чекаємо цієї істини чи реальної, справедливої, чесної відповіді від українських державних службовців та військових людей», – додав він.

«Деякі деталі вже сьогодні відомі. Вони (представники України, – «Главком») кажуть, що в цей час не завдавали ударів по Брянській області. Але водій автобуса стверджує, що бачив не один, а кілька дронів, які літали над автобусом. Тобто версій тут більше ніж достатньо», – сказав Лукашенко. 

Нагадаємо, 17 червня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук заявив, що український безпілотник нібито атакував автобус із білоруською дитячою футбольною командою, що їхала на відпочинок до Геленджика.

Згодом Міністерство закордонних справ Білорусі оприлюднило офіційну заяву щодо атаки. Білоруське відомство підтримало риторику Москви та висунуло претензії Україні. Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко наголосив, що росіяни вигадали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині».

Також Генштаб повідомив, що заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Зазначається, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

Служба безпеки України у ході успішних контррозвідувальних заходів перехопила офіційний внутрішній документ Російської Федерації. Матеріали повністю спростовують брехливі заяви Москви про те, що Україна нібито атакувала безпілотниками автобус із цивільними громадянами Білорусі у Брянській області.

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Теги: Олександр Лукашенко автобус дрон

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