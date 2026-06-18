СБУ перехопила документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі

На Брянщині невідомий дрон нібито атакував автобус з юними футболістами з Білорусі

На момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських дронів

Служба безпеки України у ході успішних контррозвідувальних заходів перехопила офіційний внутрішній документ Російської Федерації. Матеріали повністю спростовують брехливі заяви Москви про те, що Україна нібито атакувала безпілотниками автобус із цивільними громадянами Білорусі у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Правоохоронці отримали доступ до секретної інформаційної довідки моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион». Дані зсередини російської системи протиповітряної оборони доводять, що на момент інциденту небо над районом було абсолютно чистим від українських засобів ураження.

У перехопленій довідці повідомляється, що:

так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував дрони в районі інциденту;

наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

крім цього, черговий 32 дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

На основі перехоплених військових зведень у відомстві наголошують: удар по автобусу з білоруськими громадянами у Брянській області є свідомою і цинічною операцією «під фальшивим прапором», організованою російськими спецслужбами.

«Раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних іпсо, тиску на Україну на міжнародній арені та спроб втягнути у відкриті бойові дії білоруську армію», – зазначили в українській спецслужбі.

У відомстві вкотре нагадали, що Сили безпеки та оборони України неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

«Главком» писав, що у Брянській області Росії під удар дрона нібито потрапив автобус, у якому їхала дитяча футбольна команда з Білорусі. Міністерство закордонних справ Білорусі оприлюднило офіційну заяву щодо атаки. Білоруське відомство підтримало риторику Москви та висунуло претензії Україні.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко наголосив, що росіяни вигадали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині».