На Брянщині невідомий дрон атакував автобус з юними футболістами з Білорусі

У салоні атакованого автобуса було 44 пасажири, з них 28 – діти

Гравці гомельської дитячої футбольної команди їхали на відпочинок до Геленджика

Губернатор Брянської області (РФ) Єгор Ковальчук повідомив про атаку дрона на автобус із дитячою футбольною командою із білоруського міста Гомель. Про це інформує «Главком».

Ковальчук зазначив, що гравці гомельської дитячої футбольної команди їхали на відпочинок до Геленджика.

У салоні атакованого автобуса було 44 пасажири, з них 28 – діти. Зазначається, що внаслідок атаки невідомого дрона загинула жінка, яка супроводжувала команду, ще шестеро людей отримали поранення, з яких четверо – підлітки.

Усіх постраждалих доправили до лікарні, де їм надали медичну допомогу.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину ворожого безпілотника «Герань-2», який атакував місто під час останнього масованого обстрілу.

Небезпечну знахідку правоохоронці виявили вчора, 16 червня, на відкритій місцевості.

Уламки ворожого безпілотника «Герань-2» створювали серйозну загрозу, адже бойова частина могла вибухнути будь-якої миті.

Спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Києва перевели боєприпас у безпечний стан та вилучили для подальшого знищення.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 102 або 112.