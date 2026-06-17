Лубінець зв’язався з Білоруссю після звинувачень в атаці на автобус з дітьми

Омбудсман наголосив, що Україна не має жодного відношення до цієї події

Лубінець наголосив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об’єктах та цивільному населенню

Україна заперечує відношення до атаки на автобус у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

«У зв’язку з поширенням інформації про атаку на автобус із дітьми в Брянській області терміново зв’язався з білоруською стороною та отримав первинну інформацію щодо цього інциденту. Під час спілкування окремо наголосив: Україна не має жодного відношення до цієї події», – йдеться у повідомленні.

Лубінець наголосив, що Сили оборони України не завдають ударів по цивільних об’єктах та цивільному населенню. «На території Російської Федерації українські військові уражають виключно військові цілі. На відміну від Росії, яка щоденно атакує українські міста, житлові будинки та вбиває мирних громадян, Україна діє в межах норм міжнародного гуманітарного права», – додав він.

«Не виключаю, що йдеться про чергову провокацію або інформаційну операцію, вигідну насамперед Російській Федерації. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини готовий долучитися до прозорого та неупередженого встановлення всіх фактів і обставин цієї події», – підсумував омбудсман.

Нагадаємо, губернатор Брянської області (РФ) Єгор Ковальчук повідомив про атаку нібито дрона на автобус із дитячою футбольною командою із білоруського міста Гомель. За його словами, гравці гомельської дитячої футбольної команди їхали на відпочинок до Геленджика.

Згодом Міністерство закордонних справ Білорусі оприлюднило офіційну заяву щодо атаки. Білоруське відомство підтримало риторику Москви та висунуло претензії Україні. Водночас керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко наголосив, що росіяни вигадали «теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині».

Також Генштаб повідомив, що заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Зазначається, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.