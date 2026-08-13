Наминав ікру ложкою. Путін вперше за 26 років при владі дістався Курил (відео)

Працівники рибзаводу пообіцяли Путіну дати з собою ще ікри

Російський диктатор Володимир Путін уперше за час свого президентства відвідав Курильські острови. Щойно прибув на Ітуруп, президент РФ одразу вирушив на рибопереробний комбінат «Ясний», пише «Главком».

Там його пригостили ікрою минтая, кети та горбуші. Путіну також пообіцяли дати ікру із собою. «Ми вам із собою дамо», – сказала співробітниця підприємства.

Після рибзаводу російський президент вирушив до Південно-Сахалінська та поспілкувався з місцевими жителями.

Путін раніше не бував на Курильських островах. У січні 2024 року під час зустрічі з далекосхідними підприємцями він сам зазначав, що ще жодного разу їх не відвідував.

Водночас інші російські керівники вже приїжджали на спірні території. Дмитро Медведєв відвідував Курили чотири рази: у 2010 році як президент Росії, а у 2012, 2015 та 2019 роках – як прем'єр-міністр. Російський прем'єр Михайло Мішустін побував на Ітурупі у 2021 році.