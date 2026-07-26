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Сибіга відреагував на заклик Токаєва до Путіна припинити війну

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Сибіга відреагував на заклик Токаєва до Путіна припинити війну
Глава МЗС України відреагував на заяву Касима-Жомарта Токаєва
фото: МЗС

Глава МЗС України заявив, що Кремль уже відкинув пропозицію про припинення бойових дій і перехід до дипломатії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заклик президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва до Володимира Путіна припинити війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

«Цінуємо заклики президента Касима-Жомарта Токаєва до Путіна про те, що настав час зупинити війну. Реалістичне, вчасне та мудре звернення», – наголосив Сибіга. За словами очільника українського МЗС, Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатичного врегулювання.

Водночас Кремль, зазначив він, продовжує відкидати цей шлях до миру. Сибіга також звернув увагу, що речник російського диктатора вже відкинув і пропозицію президента Казахстану. «Підсумок такий: Москва має відчути більший тиск, перш ніж погодиться на реалістичні пропозиції щодо миру», – підсумував міністр.

Напередодні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним запропонував «заморозити» війну в Україні та повернутися до переговорного формату, який обговорювався у Стамбулі. У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не погоджується на «замороження» бойових дій і наполягає на досягненні своїх цілей.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа застерегла Україну від ударів по неросійських суднах у Чорному морі. За даними видання, таку позицію у Вашингтоні сформували після звернення компанії Chevron, яка висловила занепокоєння через наслідки українських атак для свого нафтового бізнесу в Казахстані.

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Теги: МЗС путін Казахстан Касим-Жомарт Токаєв Андрій Сибіга

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